«Я и сам заметил, что засиделся»: глава Чечни Рамзан Кадыров намекнул на отставку

После 15 лет службы в качестве главы Чечни Рамзан Кадыров заявил, что пришло его время покинуть пост до того, как его «выгонят». Политик добавил, что и сам осознает, что «засиделся», а потому хочет уйти на покой в бессрочный отпуск, ведь он провел в качестве главы Чечни треть своей жизни.