«Я и сам заметил, что засиделся»: глава Чечни Рамзан Кадыров намекнул на отставку

На днях глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров записал видеообращение, в котором напомнил, что среди всех действующих губернаторов и глав субъектов Российской Федерации он находится в своей должности дольше других.
После 15 лет службы в качестве главы Чечни Рамзан Кадыров заявил, что пришло его время покинуть пост до того, как его «выгонят». Политик добавил, что и сам осознает, что «засиделся», а потому хочет уйти на покой в бессрочный отпуск, ведь он провел в качестве главы Чечни треть своей жизни.
Пока Кадыров не сообщал, чем бы он хотел заняться после отставки.
Информация о фактическом намерении главы Республики покинуть пост уточняется.
Ранее политолог дала оценку заявлениям Рамзана Кадырова о включении территорий Украины в состав России.