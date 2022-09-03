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«Я и сам заметил, что засиделся»: глава Чечни Рамзан Кадыров намекнул на отставку

3 сентября 14:16
Фото: en.kremlin.ru
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров считает, что ему пора покинуть пост после 15-летней службы и уйти в бессрочный отпуск, подробностями поделился портал «Новые Известия».

На днях глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров записал видеообращение, в котором напомнил, что среди всех действующих губернаторов и глав субъектов Российской Федерации он находится в своей должности дольше других.

После 15 лет службы в качестве главы Чечни Рамзан Кадыров заявил, что пришло его время покинуть пост до того, как его «выгонят». Политик добавил, что и сам осознает, что «засиделся», а потому хочет уйти на покой в бессрочный отпуск, ведь он провел в качестве главы Чечни треть своей жизни.

Пока Кадыров не сообщал, чем бы он хотел заняться после отставки.

Информация о фактическом намерении главы Республики покинуть пост уточняется.

Ранее политолог дала оценку заявлениям Рамзана Кадырова о включении территорий Украины в состав России.

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#Новости#Диана Троянская#Политика
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