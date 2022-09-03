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Жители Кривошлыковского в Ростове организовали ночное дежурство возле дома

3 сентября 19:33
Фото: жители дома на Кривошлыковском
Круглосуточное дежурство возле дома на Кривошлыковском, 4 в Ростове организовали жители. Собственники квартир следят за тем, чтобы дом не отрезали от газа, об этом они сообщили RostovGazeta.

С 31 августа в доме на Кривошлыковском, 4 в Ростове отсутствует вода. Чуть позже отключили и свет. Сейчас местные жители организовали возле дома круглосуточное дежурство для того, чтобы не допустить отключение от газа.

«Машина Горгаза каждый день, а иной раз и несколько раз в день приезжает, чтобы отключить нас от ресурса», — сообщают дежурившие возле дома.

Они рассказывают, что люди из соседнего дома пытаются оказать всяческую поддержку. Приносят продукты, помогают зарядить телефоны.

«Из-за отсутствия света у нас в холодильниках пропали все продукты, а пенсия не скоро», — отмечают жильцы.

Люди сняли видео ролик, в котором рассказали, в каких условиях вынуждены сейчас жить.

Напомним, что ранее RostovGazeta сообщала о том, что отключение дома на Кривошлыковском в Ростове от ресурсов людям объяснили ошибкой коммунальщиков.

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