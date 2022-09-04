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«Бедная девочка»: ростовчан ужаснула история с телом пропавшей Татьяны Штанько

4 сентября 12:02
Фото: pxhere
В Ростовской области обнаружили тело пропавшей 18-летней Татьяны Штанько, что вызвало бурные обсуждения, комментарии местные жители оставляют в соцсетях.

Напомним, что 1 июня жительница хутора Гуляй-Борисовка отправилась на попутках к своему молодому человеку в станицу Хомутовскую. В это время она пропала, после чего начался розыск.

Издание Donday пишет, что тело Штанько обнаружили 2 сентября, закопанное в земле. По данному факту возбудили уголовное дело.

Местные жители, узнав о случившемся, выразили соболезнования родным погибшей.

«Бедная девочка. Царствие небесное, сил родителям», — пишут пользователи в комментариях.

«Бедная мама девочки», — прозвучало в комментариях.

«Когда родные провожали ее, то номер попутки не запомнили?», — поинтересовались ростовчане.

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