«Бедная девочка»: ростовчан ужаснула история с телом пропавшей Татьяны Штанько

Напомним, что 1 июня жительница хутора Гуляй-Борисовка отправилась на попутках к своему молодому человеку в станицу Хомутовскую. В это время она пропала, после чего начался розыск.
Издание Donday пишет, что тело Штанько обнаружили 2 сентября, закопанное в земле. По данному факту возбудили уголовное дело.
Местные жители, узнав о случившемся, выразили соболезнования родным погибшей.
«Бедная девочка. Царствие небесное, сил родителям», — пишут пользователи в комментариях.
«Бедная мама девочки», — прозвучало в комментариях.
«Когда родные провожали ее, то номер попутки не запомнили?», — поинтересовались ростовчане.