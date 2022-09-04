«ГИБДД и эвакуатор»: ростовчане требуют наказать автохамов за парковку на тротуаре

Местные жители рассказали о водителях двух иномарок, которые оставили их на пешеходной зоне. Из-за этого людям проблематично пройти по тротуару.
«Дерзость и общественное неуважение этих автовладельцев на Большой Садовой, 166 не знает границ», — написала автор.
В комментариях пользователи с ней согласились и заявили, что нарушители должны быть наказаны. Они предложили вызвать ГИБДД или эвакуатор.
«Нужно фото и заявление в полицию направить. Просто есть люди, а есть те, которым на людей плевать», — пишут ростовчане.
Некоторые попытались заступиться за автохамов, но были раскритикованы.
«Машины никому не мешают, откуда вы знаете, почему она там стоит… Может, там мама больная, и ее выносить сейчас будут… Завистливые люди», — пишут горожане.