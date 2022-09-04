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«ГИБДД и эвакуатор»: ростовчане требуют наказать автохамов за парковку на тротуаре

4 сентября 11:31
Фото: соцсети
Жители Ростова-на-Дону раскритиковали водителей, которые устроили парковку на тротуаре по улице Большой Садовой, сообщили они в соцсети «ВКонтакте».

Местные жители рассказали о водителях двух иномарок, которые оставили их на пешеходной зоне. Из-за этого людям проблематично пройти по тротуару.

«Дерзость и общественное неуважение этих автовладельцев на Большой Садовой, 166 не знает границ», — написала автор.

В комментариях пользователи с ней согласились и заявили, что нарушители должны быть наказаны. Они предложили вызвать ГИБДД или эвакуатор.

«Нужно фото и заявление в полицию направить. Просто есть люди, а есть те, которым на людей плевать», — пишут ростовчане.

Некоторые попытались заступиться за автохамов, но были раскритикованы.

«Машины никому не мешают, откуда вы знаете, почему она там стоит… Может, там мама больная, и ее выносить сейчас будут… Завистливые люди», — пишут горожане.

Ранее агрессивный автохам прокатился про тротуарам на Вавилова в Ростове-на-Дону.

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#Новости#Происшествия
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