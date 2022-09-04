Муфтият Северного Кавказа призвал расширить список религиозной литературы

Из заявления чеченского лидера Рамзана Кадырова следует, что актуальный вопрос хадисов будет окончательно решен уже в ближайшее время. На это обратили пристальное внимание в президентской администрации, сообщил политик. Кадыров назвал принятое решение показательным и важным. По его словам, оно свидетельствует об открытости властей и об их стремлении к межконфессиональному миру.