Муфтият Северного Кавказа призвал расширить список религиозной литературы

«Мы считаем необходимым признать не подлежащими экспертной оценке оригиналы комментариев и толкования Корана, сборники хадисов (...) и их комментарии, а также общепринятые труды исламских ученых четырех правовых школ (ханафитский, маликитский, шафиитский и ханбалитский мазхабы)», - заявили в Координационном центре мусульман Северного Кавказа.
Муфтият обратил внимание на тот факт, что считает данные труды каноническими. Речь идет в данном случае о неотъемлемой части религии ислам, подчеркнули мусульмане.
Инициатива прозвучала в связи с тем, что в федеральном списке материалов экстремистского содержания появилось издание "Сахих аль-Бухари (краткое изложение) "Достоверные предания из жизни Пророка Мухаммада: ясное изложение хадисов "Достоверного сборника" (издательство "Умма", 2007 г.).
Минюст России объяснил, что в основе принятого решения лежал вердикт, вынесенный Верховным судом Республики Татарстан после того, как в Московский исламский университет, а также в иные инстанции поступило много запросов об экспертизе.
В Северокавказском муфтияте заявили, что принятое решение никто внятно не разъяснил. Верующие выразили обеспокоенность тем, что второй по значимости для них источник исламского права хотят полностью запретить.
Судебная инстанция запретила только перевод "Сахих аль-Бухари", уточнили муфтии. Под сомнение не был поставлен оригинал информационного издания, в котором фигурируют достоверные изречения пророка Мухаммада, "Сборник хадисов "Сахих аль-Бухари" на арабском, как и переводы его на татарский, русский и другие языки.
Сборником активно пользуются сегодня все образовательные религиозные структуры страны, а потому о введении запрета на "Сахих аль-Бухари" речь идти не должна.
Из заявления чеченского лидера Рамзана Кадырова следует, что актуальный вопрос хадисов будет окончательно решен уже в ближайшее время. На это обратили пристальное внимание в президентской администрации, сообщил политик. Кадыров назвал принятое решение показательным и важным. По его словам, оно свидетельствует об открытости властей и об их стремлении к межконфессиональному миру.