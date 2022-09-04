Одни ростовчане не смогли помыться в сентябре, а другим запретили подходить к школам

Жильцам аварийного дома в переулке Кривошлыковский, 4 отключили свет и воду 31 августа. Также их пытались оставить без газа, но люди сделать этого не дали. Они жаловались, что их лишили возможности умыться перед 1 сентября и приготовить еду.