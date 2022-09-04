Одни ростовчане не смогли помыться в сентябре, а другим запретили подходить к школам

Жильцам аварийного дома в переулке Кривошлыковский, 4 отключили свет и воду 31 августа. Также их пытались оставить без газа, но люди сделать этого не дали. Они жаловались, что их лишили возможности умыться перед 1 сентября и приготовить еду.
Из-за этой ситуации жильцам пришлось организовать круглосуточное дежурство. Они заявляют о постоянных попытках оставить их без газа.
Вместе с этим активисты обращаются в различные инстанции и провели флешмоб. Они выстроились у дома с пустыми ведрами и попытались привлечь к себе внимание.
Напомним, что дом признали аварийным и через некоторое время начали расселение. Причиной назвали трещины на стенах, которые становятся только больше.
Однако не все ростовчане согласились переехать, некоторые требуют провести ремонт дома.
В Ростовской области из-за роста заболеваемости коронавирусом праздничные линейки в школах на 1 сентября провели в ограниченном формате. Их организовали только для учащихся первых и выпускных классов.
Все мероприятия провели только на открытых пространствах вне помещений школы. Все это было сделано в рамках профилактики COVID-19.
Из-за запретов многие родители оказались недовольны, так как готовились к празднику.
Директор зоопарка в Ростове-на-Дону Александр Жадобин покинул свой пост после 4,5 года работы. Причины увольнения на данный момент не раскрываются.
Однако некоторые СМИ пишут, что мог произойти скандал, что и привело к этой ситуации. Эта информация сейчас уточняется.
Данных о том, кто займет вакантный пост пока не появлялось.