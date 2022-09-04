Премьер-министр Украины призвал Евросоюз остановить выдачу виз россиянам

В своем недавнем интервью немецкому изданию Wirtschaftswoche Шмыгаль заявил о необходимости немедленно прекратить выдачу виз гражданам России. По его мнению, это станет «холодным душем» для российского общества, продолжающего жить комфортной жизнью, позволяя себе путешествия и обучение за границей.
Премьер-министр признал, что не способен разделять россиян на хороших и плохих, а потому въезд в Евросоюз необходимо закрыть для всех граждан России.
С его позицией также согласились правительства Польши, Эстонии, Латвии и Литвы, а Эстония уже прекратила выдачу виз россиянам и гражданам Белоруссии. Однако против инициативы выступили Франция и Германия, которые считают, что необходимо обеспечить возможность въезда для граждан, преследуемых на территории России.
Между тем Кремль охарактеризовал эти меры, как еще одно доказательство культивируемой в западных странах русофобии.
Ранее эксперт рассказал, как ростовчане смогут посещать страны Евросоюза после приостановки упрощенного визового режима для граждан России.