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Премьер-министр Украины призвал Евросоюз остановить выдачу виз россиянам

4 сентября 04:30
Фото: Unsplash
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призывает Евросоюз остановить выдачу виз туристам и студентам, об этом рассказал портал «Новые известия».

В своем недавнем интервью немецкому изданию Wirtschaftswoche Шмыгаль заявил о необходимости немедленно прекратить выдачу виз гражданам России. По его мнению, это станет «холодным душем» для российского общества, продолжающего жить комфортной жизнью, позволяя себе путешествия и обучение за границей.

Премьер-министр признал, что не способен разделять россиян на хороших и плохих, а потому въезд в Евросоюз необходимо закрыть для всех граждан России.

С его позицией также согласились правительства Польши, Эстонии, Латвии и Литвы, а Эстония уже прекратила выдачу виз россиянам и гражданам Белоруссии. Однако против инициативы выступили Франция и Германия, которые считают, что необходимо обеспечить возможность въезда для граждан, преследуемых на территории России.

Между тем Кремль охарактеризовал эти меры, как еще одно доказательство культивируемой в западных странах русофобии.

Ранее эксперт рассказал, как ростовчане смогут посещать страны Евросоюза после приостановки упрощенного визового режима для граждан России.

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