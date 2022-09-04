Премьер-министр Украины призвал Евросоюз остановить выдачу виз россиянам

С его позицией также согласились правительства Польши, Эстонии, Латвии и Литвы, а Эстония уже прекратила выдачу виз россиянам и гражданам Белоруссии. Однако против инициативы выступили Франция и Германия, которые считают, что необходимо обеспечить возможность въезда для граждан, преследуемых на территории России.