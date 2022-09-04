РЭО: На форуме “Экосистема” прошли экоуроки, мастер-классы и субботник

Сотрудники РЭО организовали на форуме раздельный сбор бытовых отходов, а также субботник, экскурсию на полигон ТКО и экоуроки в школах Камчатки.
Начиная с 29 августа, специалисты РЭО провели на “Экосистеме” многочисленные мероприятия. Также они вели одно из образовательных направлений – “Экономика замкнутого цикла и экология территорий”, сообщает kp.ru.
В шатре Российского экологического оператора на форуме работала традиционная уже мастерская по переработке. Все желающие могли переплавить несколько пластиковых крышек в подставку для телефона, стаканчик, значок или в другой сувенир. Также здесь можно было сшить шопер из старых джинсов или создать небольшое панно из стеклянных отходов. А ещё РЭО провел чемпионат по экобаскетболу. По условиям матча каждый попавший в кольцо мяч приравнивался к одному высаженному дереву.
Представители РЭО анонсировали на форуме всероссийскую акцию по сбору макулатуры “Миллион Родине”.
Сообщается, что волонтёры организовали в 12 камчатских школах сбор макулатуры в рамках акции. В школах Петропавловска-Камчатского и Елизова были проведены экологические уроки, на которых рассказали про переработку бумажных отходов.
По традиции администрация РЭО и представители движения “Делай!” организовали субботник, в котором участвовали 150 человек, он прошёл на камчатской реке Половинке. Всего было собрано 950 килограммов мусора.
По словам руководителя РЭО Дениса Буцаева, на этом форуме была очень мощная просветительская составляющая. В рамках форума Российский экологический оператор организовал 17 образовательных сессий и множество других мероприятий. Одно из них – экскурсия на современный объект размещения твердых коммунальных отходов ОАО “ЕМКХ”. Сюда каждый год поступает до 40 000 тонн мусора. Юные экологи убедились, что вместо захоронения на свалках ТКО можно сортировать и перерабатывать.