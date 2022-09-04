РЭО: На форуме “Экосистема” прошли экоуроки, мастер-классы и субботник

В шатре Российского экологического оператора на форуме работала традиционная уже мастерская по переработке. Все желающие могли переплавить несколько пластиковых крышек в подставку для телефона, стаканчик, значок или в другой сувенир. Также здесь можно было сшить шопер из старых джинсов или создать небольшое панно из стеклянных отходов. А ещё РЭО провел чемпионат по экобаскетболу. По условиям матча каждый попавший в кольцо мяч приравнивался к одному высаженному дереву.