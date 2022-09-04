Ростовчан возмутили автохамы, устроившие парковку на тротуаре на Большой Садовой

Подтверждающие фотографии появились в одном из городских пабликов. На снимке на тротуаре рядом с домом № 166 по Большой Садовой стоят сразу два автомобиля.
«Дерзость и общественное неуважение этих автовладельцев на Большой Садовой, 166 не знает границ», — сказано в комментарии к фотографиям.
Пользователи отреагировали на автохамов бурно и посоветовали вызвать эвакуатор или полицию.
Но нашлись и те, кто не увидел в таком поведении ничего страшного.
«Обошел и пошел дальше», — написал один из комментаторов.