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Ростовчан возмутили автохамы, устроившие парковку на тротуаре на Большой Садовой

4 сентября 05:52
Фото: vk.com/rostovnadonu
Жители Ростова-на-Дону возмутились автомобилистам, припарковавшимся прямо на тротуаре на Большой Садовой, обсуждения развернулись в соцсети.

Подтверждающие фотографии появились в одном из городских пабликов. На снимке на тротуаре рядом с домом № 166 по Большой Садовой стоят сразу два автомобиля.

«Дерзость и общественное неуважение этих автовладельцев на Большой Садовой, 166 не знает границ», — сказано в комментарии к фотографиям.

Пользователи отреагировали на автохамов бурно и посоветовали вызвать эвакуатор или полицию.

Но нашлись и те, кто не увидел в таком поведении ничего страшного.

«Обошел и пошел дальше», — написал один из комментаторов.

Ранее в Ростове агрессивный автохам прокатился про тротуарам на Вавилова.

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