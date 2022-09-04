Сергей Нарышкин дал старт «Диктанту Победы» в филиале РАНХиГС во Владимире

Нарышкин дал комментарий, что в день окончания Второй мировой войны в стране и за ее пределами в четвертый раз организуется акция “Диктант Победы”. Она направлена на то, чтобы напомнить о подвиге советских граждан и привить бережное отношение к наследию Великой Победы. Он подчеркнул, что Россия стоит на стороне правды и не отступает перед лицом агрессии, а также делает все, чтобы избежать нацистского реванша. Об этом сообщает newsnn.ru.