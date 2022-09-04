Сергей Нарышкин дал старт «Диктанту Победы» в филиале РАНХиГС во Владимире

Нарышкин дал комментарий, что в день окончания Второй мировой войны в стране и за ее пределами в четвертый раз организуется акция “Диктант Победы”. Она направлена на то, чтобы напомнить о подвиге советских граждан и привить бережное отношение к наследию Великой Победы. Он подчеркнул, что Россия стоит на стороне правды и не отступает перед лицом агрессии, а также делает все, чтобы избежать нацистского реванша. Об этом сообщает newsnn.ru.
Отмечается, что работники филиала и студенты присоединились к диктанту во второй раз. Владимир Мау в рамках выступления дал комментарий, что Президентская академия является наиболее крупной управленческой школой России, где получают образование более 200 тысяч студентов и слушателей, а также сотрудников органов публичной власти.
Ректор академии подчеркнул, что для работы на благо страны требуется знать историю государства. “Диктант Победы”, организованный в различных городах России, дает возможность оживить память событий Великой Отечественной войны и почувствовать единство.
На мероприятии присутствовали почетные гости, в числе которых - врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев, сопредседатель Ассоциации юристов России, председатель Комитета Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
Целью проведения акции и организации исторического диктанта является пробуждение интереса у учащихся школ и студентов к событиям прошлого нашего государства. На мероприятии можно проверить уровень своих знаний по истории и ознакомиться с новыми фактами и данными.