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СМИ: Заключенные в Ростовской области массово записываются на спецоперацию на Украине

4 сентября 08:37
Фото: Медиахолдинг 1Мi
В Ростовской области заключенные сразу нескольких колоний якобы записались на участие в специальной военной операции на Украине, сообщил портал 161.ру.

Как уверяет издание, заключенным якобы предложили участвовать в СВО за 100-300 тысяч рублей в месяц. Через полгода службы заключенным обещают снять судимость.

Кроме того, по сообщению редакции, в случае смерти осужденных семьи погибших получат по 5 миллионов рублей.

Корреспондентам издания удалось найти не менее тысячи заключенных в нескольких исправительных колониях области, которые выразили желание участвовать в СВО. По сообщению портала, перед отправкой в зону боев заключенные пройдут военную подготовку.

Официального подтверждения информации нет, ситуация уточняется.

Ранее более 700 донских казаков присоединились к СВО на Украине в качестве добровольцев.

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