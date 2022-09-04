СМИ: Заключенные в Ростовской области массово записываются на спецоперацию на Украине

Как уверяет издание, заключенным якобы предложили участвовать в СВО за 100-300 тысяч рублей в месяц. Через полгода службы заключенным обещают снять судимость.
Кроме того, по сообщению редакции, в случае смерти осужденных семьи погибших получат по 5 миллионов рублей.
Корреспондентам издания удалось найти не менее тысячи заключенных в нескольких исправительных колониях области, которые выразили желание участвовать в СВО. По сообщению портала, перед отправкой в зону боев заключенные пройдут военную подготовку.
Официального подтверждения информации нет, ситуация уточняется.