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В Ростовской области назвали подробности смерти 18-летней Татьяны Штанько

4 сентября 15:09
Фото: pxhere
В Ростовской области обнаружили тело 18-летней Татьяны Штанько, которая считалась пропавшей, пишет Rostov.Kp.

Напомним, что девушка 1 июня из хутора Гуляй-Борисовка отправилась на попутках в станицу Хомутовскую. Она ехала к своему молодому человеку, но пропала.

Розыски длились три месяца, вместе с этим возбудили уголовное дело по статье «Убийство». В результате тело нашли в лесу в Кагальницком районе.

«Тело оказалось присыпано землей и ветками. Видно, что его прятали в спешке, на скорую руку», — пишет издание со ссылкой на источник.

Отмечается, что назначены экспертизы, чтобы выяснить причины смерти. От этого также будет зависеть дата проведения церемонии прощания.

Известно, что девушка до своего возлюбленного не доехала. Она во время поездки разговаривала с мамой по телефону, но внезапно пропала.

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