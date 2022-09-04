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В центре Ростова 7 сентября отключат холодную воду

4 сентября 06:17
Фото: pxhere.com
В среду 7 сентября жители центра Ростова-на-Дону останутся без холодного водоснабжения, сообщили в «Ростовводоканале».

В этот день на углу Красноармейской и Соколова будут монтировать перемычку водопровода, из-за чего в соседних домах прекратят подачу холодной воды.

С 08.00 до 23.00 мск без холодной воды останутся дома в границах Красноармейская — Чехова — Варфоломеева — Газетный. Кроме того, не будет воды по адресам: Соколова, 68, Ворошиловский, 64, 80 и Чехова, 94, 94г, 94ж, 96. Также подачу холодной воды прекратят и в школе № 53.

Напомним, несколько дней нет воды в доме № 4 в Кривошлыковском, жильцы даже устроили круглосуточное дежурство.

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