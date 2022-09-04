В центре Ростова 7 сентября отключат холодную воду

С 08.00 до 23.00 мск без холодной воды останутся дома в границах Красноармейская — Чехова — Варфоломеева — Газетный. Кроме того, не будет воды по адресам: Соколова, 68, Ворошиловский, 64, 80 и Чехова, 94, 94г, 94ж, 96. Также подачу холодной воды прекратят и в школе № 53.