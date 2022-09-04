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Власти Энергодара сообщили о попадании снаряда ВСУ в энергоблок Запорожской АЭС

4 сентября 10:46
Фото: RostovGazeta
В энергоблок Запорожской АЭС попал один из снарядов, выпущенных ВСУ, сообщил ТАСС.

О сквозном попадании снаряда в энергоблок изданию сообщил глава военно-гражданской администрации города Александр Волга, но при этом информации, когда именно это произошло, нет.

По словам чиновника, оболочку энергоблока невозможно нарушить одним ударом, но сама ситуация вызывает тревогу.

Сообщается, что превышения радиационного фона на территории АЭС не зафиксировано, измерения производят регулярно.

Ранее эксперты предположили, что последствия возможных разрушений на Запорожской АЭС после атаки украинской армии могут сказаться на Ростове-на-Дону.

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