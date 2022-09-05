Более 50% владельцев квартир в доме на Кривошлыковском получили компенсации за жилье

Сотрудники МКУ «УЖКХ Пролетарского района» еженедельно осуществляли мониторинг деформаций на объекте с отображением отчета в журнале наблюдений. При очередной проверке сетей они выявили дефекты в системах электроснабжения и водоснабжения. В частности,наблюдались неисправности в распределительном электрощитке, а также течь в подводящем трубопроводе холодной воды. Это и стало основанием для отключения дома от водных коммуникаций 31 августа.