Более 50% владельцев квартир в доме на Кривошлыковском получили компенсации за жилье

В ростовской мэрии сообщили, что собственникам 33 квартир уже выплачено возмещение в полном объеме за изымаемые жилые помещения. В целом, жильцам уже перечислили более 134 миллионов рублей. По остальным собственникам вопрос изъятия жилых помещений будет решаться в судебном порядке.
В городской администрации также добавили, что по пяти делам судом уже приняты решения об удовлетворении требований администрации. В настоящее время в 18 квартирах никто не проживает, еще 10 владельцев квартир находятся в стадии переезда.
Стоит напомнить, что 17 августа 2020 года многоквартирный дом на Кривошлыковском, 4 был признан аварийным и подлежит сносу. Двое жителей дома, одна из которых не является собственником, обратились в суд с иском о признании постановления городской администрации незаконным. Ленинский районный суд отказал в удовлетворении исковых требований, областной суд также оставил решение без изменений.
27 января текущего года дом объявили зоной ЧС, поскольку наблюдалась активная динамика расхождения трещин в районе установленных маячков. 31 января 2022 года на внеплановом заседании городской КЧС принято решение об эвакуации граждан в маневренный фонд на период начисления им выплаты компенсаций за изымаемое жилье. Для временного размещения жителям предоставили квартиры маневренного фонда в новых домах на Уланской, 15 и на Борисоглебской, 18. Оценка выкупной стоимости аварийных помещений производилась по рыночной стоимости аналогичного неаварийного фонда.
В городской администрации отметили, что специалисты оценили все квартиры с учетом местоположения, состояния и ремонта. Стоимость за 1 кв.м составила порядка 90 тыс. рублей. По такой цене в этом районе можно приобрести даже новое жилье.
Сотрудники МКУ «УЖКХ Пролетарского района» еженедельно осуществляли мониторинг деформаций на объекте с отображением отчета в журнале наблюдений. При очередной проверке сетей они выявили дефекты в системах электроснабжения и водоснабжения. В частности,наблюдались неисправности в распределительном электрощитке, а также течь в подводящем трубопроводе холодной воды. Это и стало основанием для отключения дома от водных коммуникаций 31 августа.
Как пояснили в компании «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону», это произошло из-за аварии на подземном газопроводе на углу улиц 32-я линия и 2-я Лекальная.