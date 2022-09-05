«Что-то вражеское летало?»: ростовчан испугала загадочная рябь облаков

В понедельник, 5 сентября, в соцсетях распространились видео, на которых ростовчане запечатлели волны, разбегающиеся по небу с высокой скоростью, меняя рисунок облаков.
Очевидцы предположили, что причиной явления стала работа российской мобильной наземной системы радиоэлектронной борьбы «Красуха». Однако нашлись и те, кто объяснил странное явление естественными причинами — движением потоков воздуха различной температуры и плотности.
Это встревожило ростовчан, которые предположили, что над городом нависла угроза.
«То есть над Ростовом что-то вражеское летало?», — спросили комментаторы.
«Да просто ветер сильный, красиво», — объяснили явление горожане.
«Это от перехода ракеты на сверхзвук при определенных атмосферных условиях возникают такие волны», — предположили ростовчане.
«Это гости из созвездия», — предложил оригинальную версию происхождения необычных облаков местный житель.