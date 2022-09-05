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«Что-то вражеское летало?»: ростовчан испугала загадочная рябь облаков

5 сентября 15:33
Фото: vk.com/etorostovnadonu vk.com/etorostovnadonu https://vk.com/etorostovnadonu vk.com/etorostovnadonu vk.com/etorostovnadonu https://vk.com/etorostovnadonu
В Ростове очевидцев напугала загадочная рябь на облаках в небе над городом, видео с явлением появились в соцсети «ВКонтакте».

В понедельник, 5 сентября, в соцсетях распространились видео, на которых ростовчане запечатлели волны, разбегающиеся по небу с высокой скоростью, меняя рисунок облаков.

Очевидцы предположили, что причиной явления стала работа российской мобильной наземной системы радиоэлектронной борьбы «Красуха». Однако нашлись и те, кто объяснил странное явление естественными причинами — движением потоков воздуха различной температуры и плотности.

Это встревожило ростовчан, которые предположили, что над городом нависла угроза.

«То есть над Ростовом что-то вражеское летало?», — спросили комментаторы.

«Да просто ветер сильный, красиво», — объяснили явление горожане.

«Это от перехода ракеты на сверхзвук при определенных атмосферных условиях возникают такие волны», — предположили ростовчане.

«Это гости из созвездия», — предложил оригинальную версию происхождения необычных облаков местный житель.

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