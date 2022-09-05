Эксперт из РЭБ опроверг предположения о странных облаках в небе над Ростовом

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео с необычной атмосферной аномалией, которую опубликовали очевидцы. Ростовчане засняли осеннее небо, по которому пробегала рябь, формируя странные облака. Тогда некоторые очевидцы предположили, что причиной этого явления стала работа РЭБ «Красуха».
Однако специалисты из службы РЭБ объяснили, что «Красуха» не имеет никакого отношения к этому атмосферному явлению. По их словам, применение РЭБ не создает видимых волн, тем более, не оказывает никакого влияния на форму облаков.
Наиболее вероятно, что над Ростовом и Донецком просто возникли высокослоистые волнистые облака, которые образовались из-за сложившихся погодных условий.