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Европейский квартал в Таганроге могут переименовать в Петровский из-за политики

5 сентября 15:18
Фото: pxhere
В Таганроге приняли решение поменять название Европейского квартала, сообщает 161.ру.

По данным издания, квартал получит название Петровский. Это должно случиться 7 сентября.

О причинах такого решения информации нет. Добавим, что сам квартал расположен на улице Петровской, здесь находятся кафе и рестораны.

Официального анонса о переименовании не поступало. Эти данные сейчас уточняются.

Ранее ростовчане попросили переименовать площадь Ленина в честь полка курсантов, которые сражались против немцев в период ВОВ.

До этого стало известно, что в Новочеркасске планируют изменить название двух бульваров в 2022 году.

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