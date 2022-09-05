Европейский квартал в Таганроге могут переименовать в Петровский из-за политики

По данным издания, квартал получит название Петровский. Это должно случиться 7 сентября.
О причинах такого решения информации нет. Добавим, что сам квартал расположен на улице Петровской, здесь находятся кафе и рестораны.
Официального анонса о переименовании не поступало. Эти данные сейчас уточняются.
Ранее ростовчане попросили переименовать площадь Ленина в честь полка курсантов, которые сражались против немцев в период ВОВ.
До этого стало известно, что в Новочеркасске планируют изменить название двух бульваров в 2022 году.