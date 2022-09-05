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Икарди выразил желание перебраться в «Галатасарай»

5 сентября 08:58
Фото: piqsels.com
Турецкий клуб пока не может договориться с «ПСЖ».

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди изъявил желание продолжить карьеру в «Галатасарае». Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на зарубежные СМИ.

По информации источника, турецкий клуб пока не может договориться с с французским клубом об условиях аренды.

Напомним, что Икарди перешел в «ПСЖ» из миланского «Интера» в июле 2020 года за 50 миллионов евро. С тех пор она провел за команду 92 матча, забил 38 голов и отдал десять результативных передач. Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2024-го. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 22 млн евро.

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