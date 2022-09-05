«Интеррос» впервые презентовал свою гостиную на ВЭФ-2022

По традиции на мероприятии обсудят, как будет развиваться социально ответственный бизнес на Дальнем Востоке и в других субъектах РФ. Эксперты федеральных компаний, которые выступят на сессиях Восточного экономического форума, расскажут, как видят ситуацию, и представят решения по проектам развития территории. Для гостей форума выступят руководители «Интерроса», Сбербанка, «Аэрофлота», «РусГидро», «Росатома», «Газпрома» и множества других российских и иностранных компаний, пишет издание newizv.ru.