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«Интеррос» впервые презентовал свою гостиную на ВЭФ-2022

5 сентября 11:34
Фото: Росконгресс
Во Владивостоке начался Восточный экономический форум — 2022, который проводится под лозунгом «На пути к многополярному миру». В текущем году на форуме группа компаний «Интеррос» впервые презентовала деловую программу в собственной гостиной.

По традиции на мероприятии обсудят, как будет развиваться социально ответственный бизнес на Дальнем Востоке и в других субъектах РФ. Эксперты федеральных компаний, которые выступят на сессиях Восточного экономического форума, расскажут, как видят ситуацию, и представят решения по проектам развития территории. Для гостей форума выступят руководители «Интерроса», Сбербанка, «Аэрофлота», «РусГидро», «Росатома», «Газпрома» и множества других российских и иностранных компаний, пишет издание newizv.ru.

Делегация группы в рамках форума собрала в своем составе представителей основных направлений бизнеса «Интерроса»: компании «Норникель», Росбанка, токенизационной платформы «Атомайз», венчурного фонда «Восход», а также строящегося на Камчатке нового курорта мирового класса — парка «Три вулкана».

Представители этих предприятий реализуют в гостиной «Интерроса» свои мероприятия: презентуют парк «Три вулкана», проведут мастер-класс токенизационной платформы «Атомайз» и питч-сессию венчурного фонда «Восход». Детально о работе компаний расскажут Александр Сафонов, директор департамента проектов в сфере девелопмента и туризма группы «Интеррос», Сергей Бачин, председатель совета директоров парка «Три вулкана», Екатерина Фроловичева, генеральный директор платформы «Атомайз», а также Руслан Саркисов, генеральный директор венчурного фонда «Восход».

Гостиная группы компаний «Интеррос» находится в корпусе А на третьем уровне. На сайте ВЭФ-2022 в разделе «Тематические площадки» можно ознакомиться с расписанием мероприятий в гостиной.

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