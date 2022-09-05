Каждый четвертый россиянин предпочтет работу с меньшей зарплатой, но с полисом ДМС

При этом каждый четвертый (26%) готов отказаться от предложения о работе, где заработная плата выше на 8-10% в пользу компании, которая оформляет полис ДМС. Таковы результаты совместного исследования Страхового дома ВСК и Аналитического центра НАФИ.
На начало 2022 года, главными характеристиками идеального работодателя россияне считали высокую зарплату и хороший социальный пакет. Новое исследование НАФИ показало, что в числе главных критериев выбора работодателя сегодня также вошли стабильность предприятия и возможности обучения. Кроме того, 73% опрошенных считают в той или иной мере важным предоставление работодателем полиса ДМС.
Наибольшее значение полис ДМС имеет для россиян старшего возраста (85% в возрастной категории 55+), женщин (79% против 66% мужчин), технических специалистов и обслуживающего персонала (78%), а также респондентов со средним достатком (77%).
ТОП-5 услуг, которые должен включать полис ДМС, по мнению россиян:
Среди других преимуществ от полиса ДМС россияне хотели бы видеть возможность подключить к программе страхования родственников (17%), высокий рейтинг компании среди страховщиков (12%), дополнительные привилегии в виде скидок, купонов или бонусов от партнеров страховой компании (11%).
Если бы у россиян был выбор, пойти на работу, где предоставляют ДМС или туда, где зарплата будет на 8-10% больше, то каждый четвертый (26%) выбрал бы трудоустройство с ДМС.
«Предоставляя полис ДМС, компания повышает лояльность со стороны как действующих, так и потенциальных сотрудников компании. Как видно из исследования, чуть больше четверти респондентов готовы отказаться от более выгодного финансового предложения о работе в пользу компании, предоставляющей ДМС, уверен, что это число будет расти, — отметил Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК. — Цифрровизация и развитие технологичных сервисов повышают доступность медицинской помощи, а за счет сочетания очных и онлайн консультаций многократно растет скорость получения медицинской помощи. Так, ВСК была одной из первых страховых компаний, включивших телемедицину в программы ДМС, а в июле стартовал новый проект — Цифровая клиника. Сервис позволяет в два раза сократить время с момента появления первых симптомов до начала лечения и получить полное сопровождение на всех этапах выздоровления».
Методология: Всероссийский опрос проведен Аналитическим центром НАФИ в августе 2022 г. Опрошены 1600 человек 18 лет и старше в 53 регионах России. Выборка построена на данных официальной статистики Росстат и репрезентирует население РФ по полу, возрасту, уровню образования и типу населенного пункта. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%.
Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в ТОП-10 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 33 млн человек и 500 тысяч организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах России. Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских агентств: «ruAA» — по версии рейтингового агентства «Эксперт РА», АА (RU) — по версии АКРА. В 2022 году компания отмечает 30-летний юбилей. Сайт — www.vsk.ru.
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