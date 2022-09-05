Каждый четвертый россиянин предпочтет работу с меньшей зарплатой, но с полисом ДМС

«Предоставляя полис ДМС, компания повышает лояльность со стороны как действующих, так и потенциальных сотрудников компании. Как видно из исследования, чуть больше четверти респондентов готовы отказаться от более выгодного финансового предложения о работе в пользу компании, предоставляющей ДМС, уверен, что это число будет расти, — отметил Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК. — Цифрровизация и развитие технологичных сервисов повышают доступность медицинской помощи, а за счет сочетания очных и онлайн консультаций многократно растет скорость получения медицинской помощи. Так, ВСК была одной из первых страховых компаний, включивших телемедицину в программы ДМС, а в июле стартовал новый проект — Цифровая клиника. Сервис позволяет в два раза сократить время с момента появления первых симптомов до начала лечения и получить полное сопровождение на всех этапах выздоровления».