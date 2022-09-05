Международный форум по сохранению тигра прошел в рамках ВЭФ

Президент России Владимир Путин выступил с видеообращением к участникам мероприятия. Он сказал, что с 2010 года в мире общее количество тигров увеличилось на 40%. Отмечается, что в России 12 лет назад в дальневосточной тайге проживало не больше 390 взрослых амурских тигров. На данный момент их вместе с котятами насчитывается около 750. Этому способствовали системные меры, реализованные на государственном уровне, а также упорная работа российских ученых, энтузиастов и природоохранных организаций. Об этом пишет interfax.ru.