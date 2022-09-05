Международный форум по сохранению тигра прошел в рамках ВЭФ

Президент России Владимир Путин выступил с видеообращением к участникам мероприятия. Он сказал, что с 2010 года в мире общее количество тигров увеличилось на 40%. Отмечается, что в России 12 лет назад в дальневосточной тайге проживало не больше 390 взрослых амурских тигров. На данный момент их вместе с котятами насчитывается около 750. Этому способствовали системные меры, реализованные на государственном уровне, а также упорная работа российских ученых, энтузиастов и природоохранных организаций. Об этом пишет interfax.ru.
В форуме участвовали профильные министры из государств ареала обитания тигра. Эксперты, экологи и ученые рассмотрели результаты выполнения 12-летней программы сохранения амурского тигра. Кроме того, они наметили новые ориентиры, обсудили механизмы постоянного обмена информацией и эффективной международной координации действий.
На мероприятии министр юстиции РФ, председатель наблюдательного совета Центра «Амурский тигр» Константин Чуйченко сказал, что за последние десять лет в России браконьерами убито в три раза меньше амурских тигров. Таких результатов удалось достичь благодаря внесенным поправкам в законодательство РФ.
Глава Министерства природы РФ Александр Козлов сообщил, что Бутан, Индия, Индонезия, Камбоджа, Китай, Непал и Россия внедрили программу пространственного мониторинга SMART. Благодаря ей наладились отношения между правоохранительными органами государств, что позволило сохранить и нарастить популяцию тигров.
На форуме глава ведомства Козлов вместе с вице-министром экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Алией Шалабековой заключили соглашение о реинтродукции тигра в среднеазиатскую республику. Для этого в Казахстане сформирована охраняемая природная территория на озере Балхаш. Первое поколение популяции включит в себя амурских тигров, завезенных из Приморья.