Микроволновые печи Samsung: разновидности и особенности

Тем не менее в таком оборудовании запросто можно приготовить некоторые блюда, например, курицу-гриль, рыбу, подрумянить овощи и пр. Одним из самых популярных на сегодняшний день является микроволновая печь Samsung, которая выпускается в нескольких разновидностях. Так, можно приобрести монофункциональные, многофункциональные устройства, а также варианты с грилем. Рассмотрим их особенности.