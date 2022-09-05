Микроволновые печи Samsung: разновидности и особенности

Тем не менее в таком оборудовании запросто можно приготовить некоторые блюда, например, курицу-гриль, рыбу, подрумянить овощи и пр. Одним из самых популярных на сегодняшний день является микроволновая печь Samsung, которая выпускается в нескольких разновидностях. Так, можно приобрести монофункциональные, многофункциональные устройства, а также варианты с грилем. Рассмотрим их особенности.
Рассматриваемые устройства подходят только для нагревания, приготовления и размораживания блюд. Пользователь может в ручном режиме регулировать степень нагрева и прочие параметры, а некоторые модели монофункциональных печей оснащаются возможностями использования автоматического программирования.
К преимущества СВЧ-печей с одной функцией относят простоту конструкции, легкость и доступную стоимость. Они имеют мощность, как правило, до 1000 Вт, при этом устройство может оснащаться таймером (для точного выставления времени термической обработки) и дополнительными функциями: быстрый подогрев (вы можете быстро разогреть уже готовые блюда из холодильника) и размораживание.
Микроволновки с грилем запросто справляются с функциями монофункциональных печей, и вдобавок к этому оснащаются грилем. В таком устройстве вы можете обжаривать гриль, рыбу, шашлыки и пр. за короткий промежуток времени. Также оборудование позволяет легко приготовить пироги и домашнюю выпечку.
К преимуществам относятся возможность использования различных уровней работы, что позволяет готовить даже самые сложные блюда, а также наличие грили для обжаривания некоторых продуктов.
авторазмораживание. В этом случае вам всего нужно указать тип продукта и его вес, после чего устройство автоматически разморозит его;
Crisp. Данная функция позволяет создавать хрустящие корочки на продуктах. Например, можно приготовить чипсы, различные пироги и простую пиццу.
Рассматриваемые устройства предоставляют пользователям большое количество функций: размораживание, поджаривание, подогрев, приготовление грили, создание хрустящей корочки и пр. Некоторые модели предлагают продвинутые функции, например, приготовление блюда на пару, конвекция (обдув продуктов горячим воздухом со всех сторон и пр.
К преимущества многофункциональных печей относят:
много функций. За счет наличия большого количества функций вы экономите очень много времени и облегчаете процесс приготовления еды;
универсальность. С помощью многофункциональной СВЧ-печи вы можете приготовить практически любые блюда.
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