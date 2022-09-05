Митрополит Меркурий предложил жителям Дона раздать деньги бедным

В воскресенье, 4 сентября, во время Божественной литургии митрополит Меркурий рассказал ростовчанам, как можно заслужить вечную жизнь. Он упомянул писание из Евангелия от Матфея, рассказав, что Христос советовал достичь совершенства и уподобиться Богу, раздав все богатства, которыми обладает человек.
«Многие вещи, к которым мы привязываемся здесь, на земле, делают нас несвободными», — объяснил митрополит необходимость отказа от мирских благ, добавив, что чрезмерные заботы лишают человека свободы мысли и действия.
Ранее митрополит Меркурий предупредил христиан, что грехи способны вызвать различные проблемы со здоровьем.