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Митрополит Меркурий предложил жителям Дона раздать деньги бедным

5 сентября 12:34
Фото: rostoveparhia.ru
Митрополит Меркурий в архипастырском слове предложил ростовчанам продать нажитое и раздать деньги бедным, чтобы заслужить вечную жизнь и обрести свободу, такой совет он дал прихожанам, присутствующим на Божественной литургии в Ростовском кафедральном соборе.

В воскресенье, 4 сентября, во время Божественной литургии митрополит Меркурий рассказал ростовчанам, как можно заслужить вечную жизнь. Он упомянул писание из Евангелия от Матфея, рассказав, что Христос советовал достичь совершенства и уподобиться Богу, раздав все богатства, которыми обладает человек.

«Многие вещи, к которым мы привязываемся здесь, на земле, делают нас несвободными», — объяснил митрополит необходимость отказа от мирских благ, добавив, что чрезмерные заботы лишают человека свободы мысли и действия.

Ранее митрополит Меркурий предупредил христиан, что грехи способны вызвать различные проблемы со здоровьем.

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#Новости#Диана Троянская#Общество
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