Митрополит Меркурий предложил жителям Дона раздать деньги бедным

В воскресенье, 4 сентября, во время Божественной литургии митрополит Меркурий рассказал ростовчанам, как можно заслужить вечную жизнь. Он упомянул писание из Евангелия от Матфея, рассказав, что Христос советовал достичь совершенства и уподобиться Богу, раздав все богатства, которыми обладает человек.