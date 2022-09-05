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Муляж покойника подбросили к жилому дому в Азове

5 сентября 11:08
Фото: Вера Воробьёва / ersh.azov/vk.com
В Азове неаккуратно выброшенную куклу приняли за труп человека, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».

На улице под деревом неизвестный выбросил большую игрушку, которая издалека напоминает тело человека. На куклу надели красные шорты и белую футболку.

Местные жители, увидевшие игрушку, сильно пугались, но потом осознали, что ничего страшного не произошло. Но никто так и не решился взять эту куклу и выбросить в контейнер.

«Я сначала испугалась, но потом посмеялась», — написала одна из горожанок.

Ранее полетевший низко над рекой вертолет распугал рыбаков и рыбу в Ростовской области. Это случилось в районе реки Миус.

До этого лежащие на дороге маленькие дети напугали жителей в Ростове-на-Дону.

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#Новости#Илья Протвинов#Происшествия
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