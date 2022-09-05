Муляж покойника подбросили к жилому дому в Азове

На улице под деревом неизвестный выбросил большую игрушку, которая издалека напоминает тело человека. На куклу надели красные шорты и белую футболку.
Местные жители, увидевшие игрушку, сильно пугались, но потом осознали, что ничего страшного не произошло. Но никто так и не решился взять эту куклу и выбросить в контейнер.
«Я сначала испугалась, но потом посмеялась», — написала одна из горожанок.
Ранее полетевший низко над рекой вертолет распугал рыбаков и рыбу в Ростовской области. Это случилось в районе реки Миус.