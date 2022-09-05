На трансграничном переходе в ЕАО построят логистический терминал

Областное правительство примет решение о возможности выделения участка, где будет расположен новый объект, информируют eaomedia.ru.
ООО «Нижнеленинский ТЛТ» уже проводит работы в области. Компания осуществляет перевозку грузов по маршруту Нижнеленинское – Тунцзян. Известно, что предприятие владеет собственным речфлотом.
Руководитель общества Аркадий Сарайков обратил внимание на востребованность данного направления работы среди жителей всего Дальневосточного региона и ЕАО в частности. Так, фермеры из РФ экспортируют в КНР сою, а ввозят фрукты, овощи и детали для производимой в Китае техники. Как отметил Сарайков, когда отменят антиковидные ограничения в России и КНР, перспективным станет направление перевозки пассажиров.
Когда запускали мостовой переход, полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев обратил внимание на необходимость строительства на предмостовой территории логистических терминалов.
Полпред напомнил, что сейчас идет работа над созданием транспортного коридора. Это обеспечивает возможность размещать логистические контейнерные терминалы. Трутнев подчеркнул, что правительство поручило создать погранпереход для всей номенклатуры. «Мы будем следить, чтобы так и было», – пообещал полпред.
Напомним, что ВЭФ-2022 стартовал в приморской столице 5 сентября. Мероприятие будет продолжаться до 8 сентября. Делегацией ДФО руководит глава ЕАО Ростислав Гольдштейн. Одиннадцать соглашений будет подписано в этом году в рамках форума. Делегаты из ЕАО станут участниками сессий и дискуссий, а также выступят в качестве организаторов ряда встреч.