На трансграничном переходе в ЕАО построят логистический терминал

Руководитель общества Аркадий Сарайков обратил внимание на востребованность данного направления работы среди жителей всего Дальневосточного региона и ЕАО в частности. Так, фермеры из РФ экспортируют в КНР сою, а ввозят фрукты, овощи и детали для производимой в Китае техники. Как отметил Сарайков, когда отменят антиковидные ограничения в России и КНР, перспективным станет направление перевозки пассажиров.