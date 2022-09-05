Олдсмобили: как в Ростове и Нахичевани-на-Дону выпускали первые машины

В книге воспоминаний известного общественного деятеля и ректора Нахичеванской армянской духовной семинарии, священника Рубена Бекгульянца «По Турецкой Армении», изданной в 1914 году, написано следующее: «В Беркри к нашему удовольствию мы видели плуг фирмы завода «Аксай» из Нахичевани-на-Дону. Так приятно было увидеть этот плуг, который напомнил нам родину, а с другой стороны видеть прогресс в земледелии, так как здесь до сих пор пашут примитивным способом. Далее мы видели плуг фирмы Эккерта, но из расспросов крестьян я узнал, что русские плуги, то есть фирмы «Аксай», гораздо прочнее, больше и дешевле, а главное подходят к местной почве. Мне из достоверных источников сказали, что за последние три месяца распродано около 500 плугов, купленных армянами. Фирма «Аксай» прекрасно сделала бы, организовав в этом краю свою агентуру, чтобы избавить население от посредничества купцов, земледельческого банка и комиссионеров, а по цене свой товар сделать более доступным».