Олдсмобили: как в Ростове и Нахичевани-на-Дону выпускали первые машины

Можно смело сказать, что Нахичевань-на-Дону была одним из первых городов на юге России, который пробовал выпускать легковые машины. Выпуск этих машин осуществлялся на заводе «Аксай». Напомню, что «Олдсмобил» − это марка автомобилей, принадлежавшая корпорации General Motors.
Завод «Аксай» в Нахичевани-на-Дону был известен своей продукцией не только в Российской империи, но и далеко за ее пределами. Особенно ценились плуги.
В книге воспоминаний известного общественного деятеля и ректора Нахичеванской армянской духовной семинарии, священника Рубена Бекгульянца «По Турецкой Армении», изданной в 1914 году, написано следующее: «В Беркри к нашему удовольствию мы видели плуг фирмы завода «Аксай» из Нахичевани-на-Дону. Так приятно было увидеть этот плуг, который напомнил нам родину, а с другой стороны видеть прогресс в земледелии, так как здесь до сих пор пашут примитивным способом. Далее мы видели плуг фирмы Эккерта, но из расспросов крестьян я узнал, что русские плуги, то есть фирмы «Аксай», гораздо прочнее, больше и дешевле, а главное подходят к местной почве. Мне из достоверных источников сказали, что за последние три месяца распродано около 500 плугов, купленных армянами. Фирма «Аксай» прекрасно сделала бы, организовав в этом краю свою агентуру, чтобы избавить население от посредничества купцов, земледельческого банка и комиссионеров, а по цене свой товар сделать более доступным».
То есть, как мы можем судить, по воспоминаниям священника Рубена Бекгульянца, плуги завода «Аксай» были очень популярны в Турции. К несчастью, в 1915 году в Османской империи стали массово уничтожать армянское и христианское население − греков, ассирийцев. Истреблялись целые деревни и районы, где жили христиане. Шла Первая мировая война, и всем было уже не до плугов.
Первые владельцы
Кто же был владельцем первых машин? Считается, что первый автомобиль в нашем городе принадлежал торговой фирме «Генч-Оглуев и Ко». Говорят, что куплен он был в целях рекламы.
Генч-Оглуев был крупным нахичеванским коммерсантом. Его торговая деятельность была широко известна не только в нашем городе, но и во всей России. Являлся совладельцем торгового дома «С. Генч-Оглуев и И. Шапошников», филиалы которого располагались по всему югу России.
А еще Генч-Оглуев был известным общественным деятелем, являлся гласным Ростовской и Нахичеванской Дум, был членом нескольких благотворительных и просветительских обществ.
Чем торговал Генч-Оглуев со своими компаньонами? А торговали они весьма успешно шелковыми изделиями, косметикой, занимались кустарным промыслом, изготавливали предметы роскоши. Вели торговую деятельность не только в России, но и в Европе.
Генч-Оглуев построил один из первых многоэтажных доходных домов в Ростове. Этот дом и сегодня хорошо известен ростовчанам, он располагается на углу улицы Большой Садовой и переулка Семашко. Здание ныне имеет статус объекта культурного наследия федерального значения.
Первые машины в нашем городе стоили очень дорого. И купить их могли только богатые люди. Потому и первую машину в рекламных целях приобрела торговая фирма Генч-Оглуева.
А знаете, кто купил вторую машину? Утверждают, что это был доктор медицины фон Кнаут. Получается, что при царском режиме доктора медицины, как сейчас бы сказали, «были в шоколаде». Правда, второй автомобиль в городе зарегистрирован был лишь через пару лет после того, как фирма Генч-Оглуева приобрела самый первый автомобиль.
Сегодня трудно представить, люди жили без машин. Но ведь еще в начале двадцатого века автомобиль считался чудом техники и позволить себе купить его могли только очень состоятельные люди.
Ранее штатный краевед RostovGazeta Георгий Багдыков рассказал о знаменитом нахичеванском голове Минасе Балабанове. При нем город расцвел и преобразился, был телефонизирован, электрифицирован. Подробнее в материале "Хорооший мэр: как Минас Балабанов преобразовал Нахичевань-на-Дону".
Георгий Багдыков