Ростовчане поддержали поднятие флага России перед уроками в школах

С 1 сентября в школах РФ появились уроки патриотизма и поднятие государственного флага. Церемонию поднятия флага будут проводить в первый день учебной недели перед уроками.
Ростовчане поддержали нововведение практически единодушно.
«Патриотизм нужно и очень важно прививать с детства! Та страна сильна, где развит патриотизм и сильная, действенная власть. Во многих сильных странах этот принцип действует давно — и гимн, и флаг. У нас тоже это было, но давно забыто. А зря. Это очень хорошо, что это возродили», — высказал свое мнение один из комментаторов.
«Отличное нововведение. Еще уроки политинформации нужны, как раньше», — поддержала другая ростовчанка.
Тех, кто выступил категорически против, практически не оказалось, только некоторые забеспокоились, что детям из-за этого придется раньше вставать.
«Идея хорошая, но дети теперь приходят на полчаса раньше и после летних каникул им тяжело», — прокомментировал один из пользователей.
Ранее глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко заявил, что в патриотической работе необходимо учитывать интересы современной молодежи.