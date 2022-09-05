rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ростовчане поддержали поднятие флага России перед уроками в школах

5 сентября 09:05
Фото: 1MI
Жители Ростова-на-Дону практически единогласно поддержали нововведение в виде поднятия флага России перед уроками в школах, обсуждения развернулись в соцсети

С 1 сентября в школах РФ появились уроки патриотизма и поднятие государственного флага. Церемонию поднятия флага будут проводить в первый день учебной недели перед уроками.

Ростовчане поддержали нововведение практически единодушно.

«Патриотизм нужно и очень важно прививать с детства! Та страна сильна, где развит патриотизм и сильная, действенная власть. Во многих сильных странах этот принцип действует давно — и гимн, и флаг. У нас тоже это было, но давно забыто. А зря. Это очень хорошо, что это возродили», — высказал свое мнение один из комментаторов.

«Отличное нововведение. Еще уроки политинформации нужны, как раньше», — поддержала другая ростовчанка.

Тех, кто выступил категорически против, практически не оказалось, только некоторые забеспокоились, что детям из-за этого придется раньше вставать.

«Идея хорошая, но дети теперь приходят на полчаса раньше и после летних каникул им тяжело», — прокомментировал один из пользователей.

Ранее глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко заявил, что в патриотической работе необходимо учитывать интересы современной молодежи.

Материалы по теме
Ростовские рестораны выехали на патриотизме и пародии на пармезанТурист с Камчатки заявил, что в ростовчанах нет патриотизмаВ Ростове заявили об отсутствии патриотизма в ГИБДД после жалоб комбата ДНР на поборы
#Новости#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28