Ростовчане поддержали поднятие флага России перед уроками в школах

«Патриотизм нужно и очень важно прививать с детства! Та страна сильна, где развит патриотизм и сильная, действенная власть. Во многих сильных странах этот принцип действует давно — и гимн, и флаг. У нас тоже это было, но давно забыто. А зря. Это очень хорошо, что это возродили», — высказал свое мнение один из комментаторов.