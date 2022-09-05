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Ростовская АЭС направила более 800 млн рублей на охрану природы

5 сентября 14:35
Фото: Ростовская АЭС
Ростовская АЭС в минувшем году направила 809,3 миллиона рублей на проведение комплекса природоохранных мероприятий, рассказали в пресс-центре станции.

Два года назад на эти цели потратили на 23% средств меньше. В прошлом году 285,3 миллиона рублей потребовались на природоохранные мероприятия, еще 240,3 миллиона — это инвестиции в основной капитал, которые направлены на охрану природы.

Деньги направляли на улучшении на предприятии оборудования природоохранного значения и очистку водоемов от вредной растительности. Кроме того, проводилось зарыбление бассейнов Дона и Цимлянского водохранилища.

О результатах работы рассказала начальник отдела охраны окружающей среды Ростовской АЭС Ольга Горская. Документ передали парламентариям Заксобрания региона, общественникам и студентам.

Фото: Ростовская АЭС

В прошлом году провели большую работу по улучшению всех установок экологического и радиационного контроля. По словам Ольги Горской, за счет этого теперь можно получать все данные в реальном времени, а не периодически.

Уровень минерализации в акватории водоема-охладителя предприятия получилось уменьшить на 20%. За счет этого растет и эффективность работы оборудования, а следовательно, повышается безопасность и надежность АЭС.

С 2010 года применяют биоактиватор в виде зеленой водоросли хлорелла для биологической очистки воды в водоеме-охладителе и профилактики цветения. Речь идет о летнем периоде, когда наступает жаркая погода.

С начала года специалисты успели запустить 600 литров суспензии штамма хлореллы. Проводимые исследования, в том числе экологами, показали, что эта процедура не влияет на биологический баланс. Эта работа позволяет не допускать размножения сине-зелёных водорослей.

В этом году в планах внести три тысячи литров хлореллы в водоем-охладитель и две тысячи — в реку Дон.

Фото: Ростовская АЭС

Борьба с зарастанием водоема-охладителя ведется и другими способами, в том числе за счет рыб травоядных пород. Только за минувший год в воду выпустили более 3 тонн толстолобика, 3 тонны карпа и 1 тонна белого амура.

Работа ведется с 2002 года и за это время выпустили 350 тонн рыбы. Эти мероприятия показали свою эффективность, так как в первые годы реализации программы уменьшился более чем в 3,5 раза уровень водной растительности, получилось стабилизировать его в соответствии с требованиями атомщиков и параметрами оптимальным для экосистемы.

По словам Ольги Горской, станция вносит большой вклад в пополнение разнообразия ихтиофауны всего региона.

Фото: Ростовская АЭС

«Мы уже семь лет проводим работу по зарыблению водоемов Волго-Донского бассейна. За этот период выпустили более 70 миллионов мальков сазана, леща, белого амура, толстолобика. У них есть промысловая ценность и они решают важные экологические задачи», — рассказала Ольга Горская.

Она добавила, что рыбы-мелиораторы позволяют уменьшить темпы зарастания водоемов и размножения сине-зеленых водорослей. В бассейн Азовского моря в 2022 году впервые выпустили более 34 тысяч штук молоди «краснокнижной» стерляди.

В Волгоградской области в сентябре атомщики планируют выпустить 700 тысяч мальков сазана и около 300 тысяч мальков белого амура в акваторию Цимлянского водохранилища.

Депутат Заксобрания региона Валентина Руденко рассказала, что траты на обеспечение экологической безопасности за последние пять лет выросли на 70%. Мероприятия проводятся различные, в том числе улучшается оборудование, повышается производственный экоконтроль и обогащается донская фауна.

«Это высочайший уровень ответственности представителей АЭС за обеспечение безопасности предприятия, сохранение и восполнение экосистем области и качество жизни населения», — подытожила парламентарий.

#Новости#Общество
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