Ростовская АЭС направила более 800 млн рублей на охрану природы

Работа ведется с 2002 года и за это время выпустили 350 тонн рыбы. Эти мероприятия показали свою эффективность, так как в первые годы реализации программы уменьшился более чем в 3,5 раза уровень водной растительности, получилось стабилизировать его в соответствии с требованиями атомщиков и параметрами оптимальным для экосистемы.