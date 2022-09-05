Ростовская АЭС направила более 800 млн рублей на охрану природы

Два года назад на эти цели потратили на 23% средств меньше. В прошлом году 285,3 миллиона рублей потребовались на природоохранные мероприятия, еще 240,3 миллиона — это инвестиции в основной капитал, которые направлены на охрану природы.
Деньги направляли на улучшении на предприятии оборудования природоохранного значения и очистку водоемов от вредной растительности. Кроме того, проводилось зарыбление бассейнов Дона и Цимлянского водохранилища.
О результатах работы рассказала начальник отдела охраны окружающей среды Ростовской АЭС Ольга Горская. Документ передали парламентариям Заксобрания региона, общественникам и студентам.
В прошлом году провели большую работу по улучшению всех установок экологического и радиационного контроля. По словам Ольги Горской, за счет этого теперь можно получать все данные в реальном времени, а не периодически.
С 2010 года применяют биоактиватор в виде зеленой водоросли хлорелла для биологической очистки воды в водоеме-охладителе и профилактики цветения. Речь идет о летнем периоде, когда наступает жаркая погода.
С начала года специалисты успели запустить 600 литров суспензии штамма хлореллы. Проводимые исследования, в том числе экологами, показали, что эта процедура не влияет на биологический баланс. Эта работа позволяет не допускать размножения сине-зелёных водорослей.
В этом году в планах внести три тысячи литров хлореллы в водоем-охладитель и две тысячи — в реку Дон.
Борьба с зарастанием водоема-охладителя ведется и другими способами, в том числе за счет рыб травоядных пород. Только за минувший год в воду выпустили более 3 тонн толстолобика, 3 тонны карпа и 1 тонна белого амура.
Работа ведется с 2002 года и за это время выпустили 350 тонн рыбы. Эти мероприятия показали свою эффективность, так как в первые годы реализации программы уменьшился более чем в 3,5 раза уровень водной растительности, получилось стабилизировать его в соответствии с требованиями атомщиков и параметрами оптимальным для экосистемы.
По словам Ольги Горской, станция вносит большой вклад в пополнение разнообразия ихтиофауны всего региона.
«Мы уже семь лет проводим работу по зарыблению водоемов Волго-Донского бассейна. За этот период выпустили более 70 миллионов мальков сазана, леща, белого амура, толстолобика. У них есть промысловая ценность и они решают важные экологические задачи», — рассказала Ольга Горская.
Она добавила, что рыбы-мелиораторы позволяют уменьшить темпы зарастания водоемов и размножения сине-зеленых водорослей. В бассейн Азовского моря в 2022 году впервые выпустили более 34 тысяч штук молоди «краснокнижной» стерляди.
В Волгоградской области в сентябре атомщики планируют выпустить 700 тысяч мальков сазана и около 300 тысяч мальков белого амура в акваторию Цимлянского водохранилища.
Депутат Заксобрания региона Валентина Руденко рассказала, что траты на обеспечение экологической безопасности за последние пять лет выросли на 70%. Мероприятия проводятся различные, в том числе улучшается оборудование, повышается производственный экоконтроль и обогащается донская фауна.
«Это высочайший уровень ответственности представителей АЭС за обеспечение безопасности предприятия, сохранение и восполнение экосистем области и качество жизни населения», — подытожила парламентарий.