Ростовская область получит более 2 миллиардов рублей на ликвидацию свалок к 2024 году

Сама программа рассчитана на три года с 2022 по 2024 годы, и в рамках распределения Ростовская область уже получила более 897 миллионов рублей. Теперь плановый размер субсидий составит более 1,3 миллиарда в следующем году, и еще 780,8 миллиона правительство получит в 2024 году.