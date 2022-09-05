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Ростовская область получит более 2 миллиардов рублей на ликвидацию свалок к 2024 году

5 сентября 15:17
Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области
Правительство Ростовской области получит 2,09 миллиарда рублей на ликвидацию свалок от федеральных властей, документ появился на портале Правительства России.

В пятницу, 2 сентября, федеральное правительство опубликовало постановление, согласно которому вносятся изменения в план распределения субсидий между 19 субъектами и 29 городами РФ, задействованных в программе ликвидации несанкционированных свалок.

Сама программа рассчитана на три года с 2022 по 2024 годы, и в рамках распределения Ростовская область уже получила более 897 миллионов рублей. Теперь плановый размер субсидий составит более 1,3 миллиарда в следующем году, и еще 780,8 миллиона правительство получит в 2024 году.

Напомним, ранее в Ростовской области нашли свалку, которая отравляла около 1,4 гектара земли.

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#Новости#Диана Троянская#Общество
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