Сбер: По итогам 2022 года спрогнозирован рост объема средств физических лиц

При этом рынок потребительского кредитования будет восстановлен до значений начала года после того, как снизится на 4,2% к июню этого года. Об этом пишет vostokmedia.com.
Также Царев отметил, что планируется нарастить долю Сбербанка на рынке потребительского кредитования.
На данный момент объем средств физлиц в валюте в Сбере составляет менее десяти процентов от общих сбережений граждан. Об этом говорят данные Центробанка, в соответствии с которыми интерес граждан РФ к сбережениям в валюте остается низким. Так, доля валютных депозитов за июнь опустилась на 2,5 процентного пункта - до исторического минимума в 11,5%.
Если говорить о запуске валютных вкладов, то для того, чтобы привлечь пассивы в альтернативных валютах, необходимо понять, какие у банка имеются возможности по их размещению. Пока на эту тему рассуждать рано, добавил Царев.
Он также напомнил, что Сбер открывает сберегательные счета в юанях.
По данным РИА “Новости”, вклады в юанях сегодня можно открыть в десяти банках из 30 крупных по размеру активов, но во многих ставки довольно скромные.
Кроме того, Царев отметил, что Сбер в августе зарегистрировал максимальный объем по выдаче потребительских кредитов с начала 2022 года. Он считает, что активизация спроса случилась из-за понижения ставок и смягчения требований к заемщикам. При этом рост портфеля физических лиц с начала текущего года достиг уровня 5,1%. В качестве драйверов выступили кредитные карты (+20%) и ипотека (+7,3%). Отмечается, что с 15 июля клиенты Сбербанка могут воспользоваться программой рефинансирования ипотечных кредитов – около трети жилищных кредитов выдается в рамках программ государственной поддержки.