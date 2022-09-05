Сбер: По итогам 2022 года спрогнозирован рост объема средств физических лиц

Кроме того, Царев отметил, что Сбер в августе зарегистрировал максимальный объем по выдаче потребительских кредитов с начала 2022 года. Он считает, что активизация спроса случилась из-за понижения ставок и смягчения требований к заемщикам. При этом рост портфеля физических лиц с начала текущего года достиг уровня 5,1%. В качестве драйверов выступили кредитные карты (+20%) и ипотека (+7,3%). Отмечается, что с 15 июля клиенты Сбербанка могут воспользоваться программой рефинансирования ипотечных кредитов – около трети жилищных кредитов выдается в рамках программ государственной поддержки.