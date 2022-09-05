Семьи Ростовской области тратили на услуги ЖКХ более 5,5 тысяч рублей в 2021 году

В это же время Ростовская область заняла 19 место в рейтинге по величине расходов на коммунальные услуги. Так обычная семья в среднем тратила 5534 рубля на услуги ЖКХ ежемесячно, что составляет 11,9% от общей суммы расходов населения. Между тем в Краснодарском крае средние показатели стоимости услуг ЖКХ составили 4,7 тысячи рублей, в Волгоградской области 4680 рублей ежемесячно, а в Калмыкии и вовсе оказались одни из самых низких расходов на ЖКХ по стране — всего 3,2 тысячи рублей.