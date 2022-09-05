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Современные пылесосы: разновидности и их особенности

5 сентября 12:16
Фото: PxHere
Первые в истории пылесосы, которые были изобретены в США, имели сложную систему щеток и мехов, которые в совокупности создавали воздушный поток.

Загрязненный воздух затем проходил через два резервуара с водой, таким образом очищаясь от пыли. Электрические же пылесосы, которые более-менее напоминали современные, появились значительно позже. Техника активно развивалась — современные приборы могут не только очищать помещение от пыли, но и проводить влажную и сухую уборку, химчистку ковров. Так, например, есть беспроводные и даже роботизированные варианты. В статье мы рассмотрим разновидности данного оборудования, а приобрести пылесосы «Кирби» или других производителей вы можете в интернет-магазине Ozon.

Виды пылесосов по типу конструкции

Рассматриваемое оборудование может иметь разную конструкцию. Выделяют следующие разновидности пылесосов:

    традиционные. Это привычные всем пылесосы, которые имеют колесики, гибкий шланг и пр. С их помощью можно убирать пыль практически на любых поверхностях: напольное покрытие, мягкая мебель и пр.;

    вертикальные. Это преимущественно компактные устройства, пылесборник которых установлен не отдельно, а возле ручки. В силу особенностей конструкции такое оборудование подходит для уборки только горизонтальных поверхностей, а убирать, например, паутину с потолка не получится. Вертикальный пылесос — идеальное решение для маленьких квартир;

    роботы. Это полностью автоматизированные пылесосы, которые проводят уборку по заложенной программе. Имеют компактные размеры, благодаря чему они могут пролезть даже в пространство между полом и мебелью. Также оснащаются зарядной станцией для пополнения заряда АКБ. На сегодняшний день одними из самых популярных являются роботизированные пылесосы «Редмонд»;

    портативные. Такие устройства являются ручными, и имеют маленькие размеры. Используются преимущественно для чистки небольших поверхностей, например, для салона автомобиля.

Что умеют современные пылесосы

Рассматриваемые устройства умеют проводить сухую и влажную уборку. Первые довольно простые — они просто всасывают пыль из поверхностей. Вторые оснащаются специальными функциями для мойки — такие пылесосы необходимо заправлять моющими средствами, химией и пр. Моющие пылесосы также могут очищать окна, мебель, ковры и даже проводить химчистку верхней одежды.

Виды пылесосов по типу фильтрации

Различают следующие разновидности:

    мешковые. В конструкции имеется специальный мешок, куда складывается пыль. Мешок может быть как на рукояти, так и отдельно;

    контейнерные. Такие пылесосы оснащаются специальным контейнером для сбора пыли. Грязный воздух закручивается по спирали, в результате чего пыль оседает на дне;

    с аквафильтром. В этом случае пыль распыляется в специальной жидкости. В конструкции есть фильтр, который задерживает частицы, не смешивающиеся с водой.

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