Современные пылесосы: разновидности и их особенности

Загрязненный воздух затем проходил через два резервуара с водой, таким образом очищаясь от пыли. Электрические же пылесосы, которые более-менее напоминали современные, появились значительно позже. Техника активно развивалась — современные приборы могут не только очищать помещение от пыли, но и проводить влажную и сухую уборку, химчистку ковров. Так, например, есть беспроводные и даже роботизированные варианты. В статье мы рассмотрим разновидности данного оборудования, а приобрести пылесосы «Кирби» или других производителей вы можете в интернет-магазине Ozon.