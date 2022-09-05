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Суд в Ростовской области приговорил Зеленского к 14,5 годам в колонии строгого режима

5 сентября 12:17
Фото: rawpixel
В Ростовской области огласили приговор Сергею Зеленскому, который заживо сжег свою супругу, сообщили в региональном УСКР.

Убийство произошло в хуторе Голубинка 26 марта 2021 года. Фигурант напился в своей квартире и поссорился с супругой.

Мирно разрешить конфликт не получилось и Зеленский облили бензином 46-летнюю жену и поджег. Она получила ожоги головы, туловища и конечностей, после чего ее доставили в больницу.

Но спасти пациентку не удалось и она скончалась. Кроме того, пламя повредило квартиру и уничтожило имущество.

После убийства нападавшего задержали и завели в отношении него уголовное дело. Суд приговорил обвиняемого к 14,5 года заключения в колонии строгого режима.

Ранее донской депутат заявил, что за его убийство объявили награду 100 тысяч долларов.

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#Новости#Илья Протвинов#Происшествия
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