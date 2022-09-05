Суд в Ростовской области приговорил Зеленского к 14,5 годам в колонии строгого режима

Убийство произошло в хуторе Голубинка 26 марта 2021 года. Фигурант напился в своей квартире и поссорился с супругой.
Мирно разрешить конфликт не получилось и Зеленский облили бензином 46-летнюю жену и поджег. Она получила ожоги головы, туловища и конечностей, после чего ее доставили в больницу.
Но спасти пациентку не удалось и она скончалась. Кроме того, пламя повредило квартиру и уничтожило имущество.
После убийства нападавшего задержали и завели в отношении него уголовное дело. Суд приговорил обвиняемого к 14,5 года заключения в колонии строгого режима.