Татьяна Минеева рассказала о запуске промышленной ипотеки в России

Максимальный размер льготного займа по промышленной ипотеке составит 500 млн рублей.
Бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева прокомментировала данное решение. В частности, она рассказала, что бизнес сможет получить долгосрочные льготные кредиты на приобретение производственной недвижимости. Это означает, что будут созданы новые мощности и новые рабочие места, добавила Минеева. Об этом пишет NewsNN.ru.
Глава Минпромторга Денис Мантуров пояснил, что кредиты будут выдавать на срок до семи лет по ставке 5%. Для инновационных технологических компаний ставка будет составлять 3%. Первый отбор участников состоится в четвертом квартале этого года. Власти рассчитывают, что новая программа поможет ускорить запуск производства порядка двух тысяч видов сырья, материалов и комплектующих.
Михаил Мишустин, в свою очередь, выразил надежду, что подобный инструмент позволит промышленным предприятиям оптимизировать расходы на покупку новых помещений, которые, как правило, составляют весьма затратную часть сметы, а также поддержат интерес бизнеса к расширению производства, запуску перспективных проектов, организации новых рабочих мест. Эти слова цитирует Telegram-канал правительства РФ.
На осуществление программы выделен необходимый объем средств. Также с Минфином достигнута договоренность о дальнейшем увеличении финансирования.
17 июня президент России Владимир Путин поручил проработать и запустить промышленную ипотеку под 5% годовых. Президент подчеркнул, что право на такие кредиты получат предприятия, планирующие купить готовые площади для производства.
Эксперт Общественного совета при Минстрое Илья Пономарев высказал предположение, что промышленная ипотека может дать мощный толчок инвестиционной активности в секторе реальной экономики. Он уверен, что для любого производства крайне важно снижение порога входа: ведь доходность реального сектора с трудом выдерживает разовые инвестиции необходимого объема, имея при этом достаточный уровень надежности в ряде отраслей. Появление подобного инструмента вдохнет жизнь в значительное число предприятий, не имеющих в данный момент перспектив развития, – через приобретение их развивающимися промышленными группами и заинтересованными инвесторами.