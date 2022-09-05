Татьяна Минеева рассказала о запуске промышленной ипотеки в России

Эксперт Общественного совета при Минстрое Илья Пономарев высказал предположение, что промышленная ипотека может дать мощный толчок инвестиционной активности в секторе реальной экономики. Он уверен, что для любого производства крайне важно снижение порога входа: ведь доходность реального сектора с трудом выдерживает разовые инвестиции необходимого объема, имея при этом достаточный уровень надежности в ряде отраслей. Появление подобного инструмента вдохнет жизнь в значительное число предприятий, не имеющих в данный момент перспектив развития, – через приобретение их развивающимися промышленными группами и заинтересованными инвесторами.