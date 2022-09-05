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В Ростове банкир, налоговики и бизнесмен украли почти 150 млн рублей

5 сентября 09:59
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону преступная группа из сотрудников ФНС, бизнесмена и банкира украла почти 150 миллионов рублей бюджетных и кредитных денег, сообщили в УФСБ РФ по Ростовской области.

Предприниматель Олег Кравцов сначала по сговору с сотрудниками налоговой службы похитил более 19 миллионов рублей бюджетных средств путем незаконного возмещения НДС.

Позже этот же предприниматель в сговоре с председателем правления «Донхлеббанка» Игорем Яковлевым оформил заведомо незоввратный кредит на 130 миллионов рублей. Своими действиями бизнесмен и банкир нанесли ущерб на указанную сумму государственной компании «Агентство по страхованию вкладов».

Кравцова приговорили к трем годам колонии общего режима, в отношении Яковлева приговор еще не вынесли.

Ранее фигурантом уголовного дела стал директор Ростовводоканала Михаил Поркшеев.

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