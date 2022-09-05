В Ростове банкир, налоговики и бизнесмен украли почти 150 млн рублей

Предприниматель Олег Кравцов сначала по сговору с сотрудниками налоговой службы похитил более 19 миллионов рублей бюджетных средств путем незаконного возмещения НДС.
Позже этот же предприниматель в сговоре с председателем правления «Донхлеббанка» Игорем Яковлевым оформил заведомо незоввратный кредит на 130 миллионов рублей. Своими действиями бизнесмен и банкир нанесли ущерб на указанную сумму государственной компании «Агентство по страхованию вкладов».
Кравцова приговорили к трем годам колонии общего режима, в отношении Яковлева приговор еще не вынесли.