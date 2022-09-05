В Ростове бизнесмен похитил из бюджета РФ более 19,8 млн рублей с помощью налоговой

Сотрудники ФСБ выяснили и пресекли деятельность ОПГ, которая специализировалась на экономических преступлениях — махинациях с налогами, кредитами и выводе денег за рубеж.
Оперативникам удалось установить, что бизнесмен Олег Кравцов вступил в сговор с работниками налоговых служб Ростова, что позволило ему сформировать фиктивный документооборот и обеспечить подачу деклараций и отчетов ООО «Доминанта» в налоговую. Благодаря не соответствующим действительности данным документов Кравцов смог незаконно возместить НДС на сумму более 19,8 миллиона рублей.
Кроме этого Кравцов заключил соглашение с председателем правления ПАО «Донхлеббанк» Игорем Яковлевым, чтобы получить невозвратный кредит, который нанес ущерб ГК «Агентству по страхованию вкладов» на сумму в 130 миллионов рублей.
Сейчас Кравцова признали виновным в мошенничестве и назначили ему три года колонии, а вот дело Яковлева находится на рассмотрении в Ленинском районном суде Ростова.