В Ростове бизнесмен похитил из бюджета РФ более 19,8 млн рублей с помощью налоговой

Оперативникам удалось установить, что бизнесмен Олег Кравцов вступил в сговор с работниками налоговых служб Ростова, что позволило ему сформировать фиктивный документооборот и обеспечить подачу деклараций и отчетов ООО «Доминанта» в налоговую. Благодаря не соответствующим действительности данным документов Кравцов смог незаконно возместить НДС на сумму более 19,8 миллиона рублей.