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В Ростове бизнесмен похитил из бюджета РФ более 19,8 млн рублей с помощью налоговой

5 сентября 16:08
Фото: pxhere.com
В Ростове местному бизнесмену присудили три года тюрьмы из-за мошенничества с налогами, об этом сообщили в пресс-службы УФСБ региона.

Сотрудники ФСБ выяснили и пресекли деятельность ОПГ, которая специализировалась на экономических преступлениях — махинациях с налогами, кредитами и выводе денег за рубеж.

Оперативникам удалось установить, что бизнесмен Олег Кравцов вступил в сговор с работниками налоговых служб Ростова, что позволило ему сформировать фиктивный документооборот и обеспечить подачу деклараций и отчетов ООО «Доминанта» в налоговую. Благодаря не соответствующим действительности данным документов Кравцов смог незаконно возместить НДС на сумму более 19,8 миллиона рублей.

Кроме этого Кравцов заключил соглашение с председателем правления ПАО «Донхлеббанк» Игорем Яковлевым, чтобы получить невозвратный кредит, который нанес ущерб ГК «Агентству по страхованию вкладов» на сумму в 130 миллионов рублей.

Сейчас Кравцова признали виновным в мошенничестве и назначили ему три года колонии, а вот дело Яковлева находится на рассмотрении в Ленинском районном суде Ростова.

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