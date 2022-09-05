В Ростове на три дня отключат светомузыкальный фонтан на Аллее с 6 сентября

В мэрии рассказали, что уже со вторника, 6 сентября, на Аллее Роз прекратит работать светомузыкальный фонтан, расположенный на проспекте Коммунистическом, 25/4. Он будет закрыт в течение трех дней с 6 по 8 сентября из-за необходимости провести профилактические работы по техническому обслуживанию фонтана.
Напомним, фонтан уже останавливали трижды с момента его открытия ради проведения чистки и ремонта сооружения. Первый раз это произошло еще в начале июня, когда он засорился из-за оберток от пищи, детских носков и вишневых косточек.