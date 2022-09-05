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В Ростове на три дня отключат светомузыкальный фонтан на Аллее с 6 сентября

5 сентября 13:36
Фото: Администрация Ростова
В Ростове-на-Дону из-за профилактики отключат светомузыкальный фонтан на Западном с 6 по 9 сентября, об этом сообщили в администрации города.

В мэрии рассказали, что уже со вторника, 6 сентября, на Аллее Роз прекратит работать светомузыкальный фонтан, расположенный на проспекте Коммунистическом, 25/4. Он будет закрыт в течение трех дней с 6 по 8 сентября из-за необходимости провести профилактические работы по техническому обслуживанию фонтана.

Напомним, фонтан уже останавливали трижды с момента его открытия ради проведения чистки и ремонта сооружения. Первый раз это произошло еще в начале июня, когда он засорился из-за оберток от пищи, детских носков и вишневых косточек.

После этого профилактику проводили и в июле, и в августе, чтобы не допустить новых поломок механизмов.

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#Новости#Диана Троянская#Общество
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