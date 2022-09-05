«Этим летом она предложила приобрести для наших детей путевки в пионерский лагерь „Зорька“ на Черном море под Туапсе. Стоимость путевки — 60 тысяч рублей. Многие воспользовались этим предложением. Я приобрела для ребенка путевку в июне. Смена в лагере начиналась 8 августа. Но что-то пошло не так. Сперва нам сказали, что не было билетов, и выезд перенесли на 9 августа. А потом стали кормить „завтраками“, рассказывая какие-то сомнительные истории о том, почему наши дети не едут отдыхать по купленным путевкам», — отмечает Елена Тарасян.