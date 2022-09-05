Ростовчанка рассказывает, что офис турагентства «Династия туризма» размещен в том же доме, что она проживает — на проспекте Соколова, 64/89, в Кировском районе. Раньше турагентство носило название «Робинзон», которое недавно было изменено.
Отношения у жильцов дома с руководителем турагентства сложились весьма соседские.
«Этим летом она предложила приобрести для наших детей путевки в пионерский лагерь „Зорька“ на Черном море под Туапсе. Стоимость путевки — 60 тысяч рублей. Многие воспользовались этим предложением. Я приобрела для ребенка путевку в июне. Смена в лагере начиналась 8 августа. Но что-то пошло не так. Сперва нам сказали, что не было билетов, и выезд перенесли на 9 августа. А потом стали кормить „завтраками“, рассказывая какие-то сомнительные истории о том, почему наши дети не едут отдыхать по купленным путевкам», — отмечает Елена Тарасян.
В итоге дети остались без морского отдыха, а деньги за путевки людям не вернули. По подсчетам Елены Тарасян, денег лишились порядка 50 человек.
«Как мы поняли, с этим турагентством никто не хочет сотрудничать, поскольку они ни с кем не рассчитались за прошлый год, — делится мнением Елена Тарасян. — В турагентстве так и говорят, что для того, чтобы нам вернуть деньги, нужно сперва собрать новые средства. Видимо, эта компания работает по принципу пирамиды».
Ростовчанка добавляет, что не дождавшись возвращения средств, многие ростовчане обратились с заявлением в полицию.
Выяснить, почему «Династия туризма» не выполняет взятые на себя обязательства и не возвращает деньги за несостоявшийся детский отдых, корреспонденту RostovGazeta не удалось. По одним телефонам турагентства никто не брал трубку. Другие и вовсе оказались недоступны. Лишь на одном из номеров автоответчик предложил корреспонденту оставить заявку для обратного звонка.
Для выяснения обстоятельств, редакция RostovGazeta направила в «Династию туризма» официальный запрос. Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta сообщала, что ростовские туристы не планируют прекращать свой отдых и уезжать из Крыма из-за украинских провокаций.