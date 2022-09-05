В Ростове раскрыли имя тайной «звезды», которая проведет концерт в День города

Напомним, меньше чем через две недели в Ростове собираются отпраздновать День города. Власти пообещали, что праздничные мероприятия продлятся три дня и будут включать в себя более 400 событий, которые будут включать в себя лекции, спортивные соревнования, концерты и многое другое.
Между тем главной интригой для ростовчан оставался гала-концерт на Театральной площади, на который обещали пригласить популярного эстрадного певца, однако отказались раскрывать его имя до заключения соглашения с артистом.
Однако в понедельник, 5 сентября, стало известно, что приглашенной звездой станет композитор и известный артист Олег Газманов.