В Ростове раскрыли имя тайной «звезды», которая проведет концерт в День города

Напомним, меньше чем через две недели в Ростове собираются отпраздновать День города. Власти пообещали, что праздничные мероприятия продлятся три дня и будут включать в себя более 400 событий, которые будут включать в себя лекции, спортивные соревнования, концерты и многое другое.