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В Ростове раскрыли имя тайной «звезды», которая проведет концерт в День города

5 сентября 14:57
Фото: Вадим Чуприна/CC BY-SA 4.0 / wikipedia.org
Тайной звездой, что выступит на гала-концерте ко Дню города в Ростове, оказался Олег Газманов, об этом сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

Напомним, меньше чем через две недели в Ростове собираются отпраздновать День города. Власти пообещали, что праздничные мероприятия продлятся три дня и будут включать в себя более 400 событий, которые будут включать в себя лекции, спортивные соревнования, концерты и многое другое.

Между тем главной интригой для ростовчан оставался гала-концерт на Театральной площади, на который обещали пригласить популярного эстрадного певца, однако отказались раскрывать его имя до заключения соглашения с артистом.

Однако в понедельник, 5 сентября, стало известно, что приглашенной звездой станет композитор и известный артист Олег Газманов.

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