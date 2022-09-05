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В Ростове силовики нагрянули в клуб «Бигрум», где распивали алкоголь подростки

5 сентября 06:42
Фото: Игорь Омельченко / страница в соцсети
В ночь на 5 сентября ОМОН пришел с рейдом в клуб «Бигрум» на Театральном проспекте в Ростове-на-Дону, сообщили очевидцы в соцсети.

По сообщению очевидцев, в момент рейда в клубе находились несовершеннолетние, которые употребляли спиртные напитки.

«ОМОН накрыл ночной клуб „Бигрум“ на Театральном проспекте (пл.Энергетиков), где несовершеннолетние распивали алкогольные напитки», — сказано в сообщении.

Пользователи событию не удивились, оказалось, что многие в городе знали, что в этом клубе отпускают алкоголь подросткам, а контингент состоит, по словам ростовчан, в основном из несовершеннолетних из неблагополучных семей.

«Там давно всем известно, что несовершеннолетние пьют алкоголь, вот и накрыли», — написал один из комментаторов.

Ранее в Ростове силовики нагрянули в гей-клуб «Винтаж».

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