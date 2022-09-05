В Ростове силовики нагрянули в клуб «Бигрум», где распивали алкоголь подростки

По сообщению очевидцев, в момент рейда в клубе находились несовершеннолетние, которые употребляли спиртные напитки.
«ОМОН накрыл ночной клуб „Бигрум“ на Театральном проспекте (пл.Энергетиков), где несовершеннолетние распивали алкогольные напитки», — сказано в сообщении.
Пользователи событию не удивились, оказалось, что многие в городе знали, что в этом клубе отпускают алкоголь подросткам, а контингент состоит, по словам ростовчан, в основном из несовершеннолетних из неблагополучных семей.
«Там давно всем известно, что несовершеннолетние пьют алкоголь, вот и накрыли», — написал один из комментаторов.