В Ростове жителям аварийных домов перекрывают газ перед наступающими заморозками

Жильцы рассказали, что спустя несколько дней попыток отключения их дома от коммунальных услуг, газовщики перекрыли основную трубу. Это стало причиной прекращения подачи газа в два соседних дома, однако в отличие от Кривошлыковского, 4 жильцам этих зданий пообещали восстановить подачу газа в течение трех дней. Уже в понедельник на этих домах появились объявление, что газ собираются подключить днем.