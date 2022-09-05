В Ростове жителям аварийных домов перекрывают газ перед наступающими заморозками

В Госавтоинспекции Ростовской области предупредили автомобилистов о заморозках, которые будут наблюдаться в регионе следующие трое суток с 6 по 8 сентября.
Население предупредили, что в темное время суток погода может опуститься на два градуса ниже нуля, а потому автомобилистам следует строго соблюдать ПДД и избегать резких маневров, которые могут привести к потере управления.
Пешеходов также просят быть внимательными во время перехода через улицу и следить за другими участниками дорожного движения.
Собственники жилья в аварийном доме на Кривошлыковском, 4 сообщили изданию, что вечером воскресенья, 4 сентября, несмотря на круглосуточные дежурства жителей сотрудникам коммунальных служб удалось отрезать дом от подачи газа.
Жильцы рассказали, что спустя несколько дней попыток отключения их дома от коммунальных услуг, газовщики перекрыли основную трубу. Это стало причиной прекращения подачи газа в два соседних дома, однако в отличие от Кривошлыковского, 4 жильцам этих зданий пообещали восстановить подачу газа в течение трех дней. Уже в понедельник на этих домах появились объявление, что газ собираются подключить днем.
«А нашему дому подключать ресурс не планируют. Видимо, газовщики нашли выход, как оставить без газа только наш дом», — пожаловались жители Кривошлыковского.
В ночь на понедельник, 5 сентября, в соцсетях появилось видео, на котором запечатлены кадры рейда ОМОН, который нагрянул в клуб «Бигрум», расположенный в центре Ростова.
Само заведение находится на площади Энергетиков, а на момент прибытия ОМОН в клубе находились подростки, распивающие алкогольные напитки. Это совсем не удивило горожан, которые заявили, что давно знали о лояльности ночного заведения к продаже алкоголя несовершеннолетним.
«Там давно всем известно, что несовершеннолетние пьют алкоголь, вот и накрыли», — рассказали комментаторы, заявив, что как правило клиентами клуба становятся дети из неблагополучных семей.