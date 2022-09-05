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В Ростовской области регулярные работы по углублению Дона образовали новые пляжи

5 сентября 17:05
Фото: unsplash
В Ростовской области работы по углублению Нижнего Дона стали причиной появления новых пляжей, об этом рассказали в Южном научном центре Российской академии наук.

В пресс-службе учреждения рассказали, что в результате работ по углублению русла Нижнего Дона на участке реки от станицы Старочеркасской до Кочетовского гидроузла появились новые пляжи с чистым песком. По словам научных сотрудников, большая часть этих пляжей появилась на берегах мелководных перекатов реки.

При этом старший научный сотрудник ЮНЦ РАН Олег Хорошев отметил, что большая часть пляжей Дона появилась в результате деятельности человека, и сейчас это деятельность не прекращается, поскольку ради обеспечения судоходства в Ростовской области по-прежнему необходимо на регулярной основе углублять дно постоянно мелеющей реки.

Ранее власти региона сообщали, что за 2022 год запланировано углубить дно Дона на общий объем в два миллиона кубометров.

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