В Ростовской области регулярные работы по углублению Дона образовали новые пляжи

В пресс-службе учреждения рассказали, что в результате работ по углублению русла Нижнего Дона на участке реки от станицы Старочеркасской до Кочетовского гидроузла появились новые пляжи с чистым песком. По словам научных сотрудников, большая часть этих пляжей появилась на берегах мелководных перекатов реки.