В Цимлянском районе охранники гидросооружения занимались браконьерством на дежурствах

Оперативникам удалось установить, что Михаил Майоров с Владимиром Кудряшовым, которые дежурили во время путины, использовали подъемник «Паук» для вылова рыбы с причальной стенки шлюза гидросооружений Цимлянского района. За время своей нелегальной «рыбалки» охранники выловили более 800 сельдей, причинив государству ущерб в размере более 540 тысяч рублей.