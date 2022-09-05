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В Цимлянском районе охранники гидросооружения занимались браконьерством на дежурствах

5 сентября 14:19
Фото: фото для иллюстрации / скфоут.мвд.рф
В Ростовской области охрана, которую наняли для защиты водоемов, незаконно выловили более 800 особей черноморско-азовской проходной сельди, об этом сообщили сотрудники УФСБ региона.

Сотрудники областного УФСБ задокументировали и пресекли браконьерство, осуществляемое сотрудниками волгодонского охранного предприятия, которых наняли для защиты гидросооружений.

Оперативникам удалось установить, что Михаил Майоров с Владимиром Кудряшовым, которые дежурили во время путины, использовали подъемник «Паук» для вылова рыбы с причальной стенки шлюза гидросооружений Цимлянского района. За время своей нелегальной «рыбалки» охранники выловили более 800 сельдей, причинив государству ущерб в размере более 540 тысяч рублей.

В итоге в отношении браконьеров возбудили уголовное дело по обвинению в незаконной добыче водных биоресурсов. Обоих фигурантов дела признали виновными и назначили штрафы в размере 600 и 650 тысяч рублей.

После этого Майоров подал апелляцию, но областной суд оставил приговор без изменений. Он уже обрел законную силу.

Ранее в Ростовской области поймали браконьера, который выловил сельдь более на сумму более 1,5 миллиона рублей.

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