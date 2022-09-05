В Цимлянском районе охранники гидросооружения занимались браконьерством на дежурствах

Сотрудники областного УФСБ задокументировали и пресекли браконьерство, осуществляемое сотрудниками волгодонского охранного предприятия, которых наняли для защиты гидросооружений.
Оперативникам удалось установить, что Михаил Майоров с Владимиром Кудряшовым, которые дежурили во время путины, использовали подъемник «Паук» для вылова рыбы с причальной стенки шлюза гидросооружений Цимлянского района. За время своей нелегальной «рыбалки» охранники выловили более 800 сельдей, причинив государству ущерб в размере более 540 тысяч рублей.
В итоге в отношении браконьеров возбудили уголовное дело по обвинению в незаконной добыче водных биоресурсов. Обоих фигурантов дела признали виновными и назначили штрафы в размере 600 и 650 тысяч рублей.
После этого Майоров подал апелляцию, но областной суд оставил приговор без изменений. Он уже обрел законную силу.
Ранее в Ростовской области поймали браконьера, который выловил сельдь более на сумму более 1,5 миллиона рублей.