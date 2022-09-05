ВЭФ-2022: В Приморье будут развивать цифровую экономику

По сообщению издания Vostokmedia, Щербина и Шарков также обсудили проекты, реализация которых на территории Приморского края возможна в рамках форума, в том числе стороны обсудили систему мониторинга незаконного хранения отходов, цифровой профиль туриста, видеонаблюдение за пожарами и другие отраслевые цифровые решения.
Максим Шарков отметил, что Приморский край является лидером Дальневосточного федерального округа по объемам инвестиций компании и количеству реализуемых проектов. За последние 2 года ПАО “Вымпел-Коммуникации” инвестировало в проекты, реализуемые в Приморье, свыше миллиарда рублей. Это позволило значительно улучшить связь в крупных городах региона.
В прошлом и текущем году в Приморском крае были проведены работы по масштабной модернизации сети, скорость 4G в регионе выросла почти вдвое. Шарков отметил, что по Приморью результаты хорошие, поэтому компания заинтересована в развитии различных направлений сотрудничества.
По словам Веры Щербины, ВЭФ представляет собой хорошую стартовую площадку для заключения договоров о долгосрочном сотрудничестве. Она отметила, что форум способствует не только развитию предпринимательства, но также расширению возможностей образовательного процесса, экономики и других значимых направлений общественной жизни Приморского края.
«Мы уделяем этому направлению большое внимание и рады инвесторам, которые улучшают качество связи», – отметила она.
На Восточном экономическом форуме в этом году власти Приморья планируют подписать около тридцати соглашений о реализации проектов в сфере молодежной политики, цифрового развития, социального предпринимательства и др.