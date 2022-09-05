ВЭФ-2022: В Приморье будут развивать цифровую экономику

По словам Веры Щербины, ВЭФ представляет собой хорошую стартовую площадку для заключения договоров о долгосрочном сотрудничестве. Она отметила, что форум способствует не только развитию предпринимательства, но также расширению возможностей образовательного процесса, экономики и других значимых направлений общественной жизни Приморского края.