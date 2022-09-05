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Водителей в Ростовской области предупредили о заморозках до -2 градусов с 6 сентября

5 сентября 11:32
Фото: 1MI
Водителей в Ростовской области предупредили о надвигающихся заморозках, сообщили в региональном УГИБДД.

Напомним, что с 6 по 8 сентября ночью и утром температура может опускаться до минус двух градусов. Водителей попросили строго соблюдать правила дорожного движения.

«Следует выбирать безопасную дистанцию. Нельзя делать резкие маневры, так как они могут привести к потере контроля над управлением», — сказано в сообщении.

Автолюбителям стоит быть особенно внимательными при приближении к переходам. Пешеходам же надо убедиться, что машина остановилась.

Ранее упавшее на дорогу из-за сильного ветра дерево парализовало движение на Берберовской в Ростове-на-Дону.

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