Жена губернатора Ивановской области Воскресенского задекларировала 44 млн рублей

Светлана Дрыга на первом калининградском фестивале в СМИ фигурировала как продюсер. В конце апреля прошлого года появилась информация о том, что Воскресенский и его жена выходят из фестиваля “Короче”. В тот момент программный директор фестиваля Артем Рыжков дал комментарий РБК, что права на организацию фестиваля компании Red Carpet Studio передали Светлана Дрыга с супругом. Подробности сделки не были обнародованы.