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Жена губернатора Ивановской области Воскресенского задекларировала 44 млн рублей

5 сентября 05:04
Фото: фрагмент видео
Жена главы Ивановской области Станислава Воскресенского, актриса Светлана Дрыга, задекларировала 44 млн рублей. Отмечается, что она не работала и пребывала в декретном отпуске. Журналисты попытались выяснить, за что супруге губернатора была выплачена такая сумма.

Как пишет newsnn.ru, в мае были обнародованы декларации о доходах руководителей по Ивановской области, а также декларации их жен. Главой региона Станиславом Воскресенским было задекларировано 1,66 млн рублей, а у его супруги - 44 млн рублей. Сообщается, что доход жены Воскресенского был образован за счет реализации товарного знака калининградского фестиваля короткометражных произведений “Короче”. Об этом сообщает newsivanovo.ru.

Фестиваль стартовал в городе Калининграде в 2013 году. В это время Воскресенский переехал из Москвы на должность заместителя полномочного представителя президента по Северо-Западному федеральному округу - куратора Калининградской области. Изначально Воскресенский не проявлял себя в качестве организатора фестиваля, президентом значился Сергей Сельянов. Точных сведений относительно финансирования фестиваля в настоящее время нет. По мнению журналистов, дело приносило убытки.

Через два года после работы в полпредстве Воскресенский вернулся в Москву на прежнюю должность замминистра экономразвития. При этом он посещал фестиваль в Калининграде. В 2017 году он получил должность губернатора Ивановской области.

Светлана Дрыга на первом калининградском фестивале в СМИ фигурировала как продюсер. В конце апреля прошлого года появилась информация о том, что Воскресенский и его жена выходят из фестиваля “Короче”. В тот момент программный директор фестиваля Артем Рыжков дал комментарий РБК, что права на организацию фестиваля компании Red Carpet Studio передали Светлана Дрыга с супругом. Подробности сделки не были обнародованы.

Товарный знак фестиваля Светлана Дрыга передала Red Carpet Studio летом прошлого года. Владелец студии, Антон Калинкин, как и продюсеры, не осветили подробности, зачем им потребовался данный проект и какой у них план развития, с какой целью за него нужно было отдать 44 млн рублей.

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