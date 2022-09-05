Жильцы пятиэтажки на Кривошлыковском в Ростове попросили Путина о помощи

«Мы и прежде неоднократно писали в Москву. Но все наши обращения спускали в Ростов, а здесь мы ничего добиться не могли. Сейчас направили новое письмо, но нам сообщили, что срок рассмотрения нашего обращения — 30 дней», — отмечают жители дома.