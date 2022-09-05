Жильцы пятиэтажки на Кривошлыковском в Ростове попросили Путина о помощи

Люди рассказывают, что 3 сентября в очередной раз обратились за помощью к федеральным властям.
«Мы и прежде неоднократно писали в Москву. Но все наши обращения спускали в Ростов, а здесь мы ничего добиться не могли. Сейчас направили новое письмо, но нам сообщили, что срок рассмотрения нашего обращения — 30 дней», — отмечают жители дома.
Люди сокрушаются, что пока 30 дней будут ждать ответ из федеральных структур, им придется жить без газа, без света и без воды.
Ранее RostovGazeta сообщала, как вчера люди питались бутербродами с сыром и колбасой, которые не успели пропасть в отключенных холодильниках. А сегодня решили приготовить горячую еду на самодельном мангале.