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Жители Дальнего Востока за 2022 год сделали около 200 тысяч полисов СберСтрахования

5 сентября 13:42
Фото: pexels.com
За 8 месяцев текущего года жители Дальневосточного Федерального округа приобрели в СберСтраховании порядка 200 тысяч страховых полисов, что на 53% превышает цифры аналогичного периода 2021 года.

Наиболее востребованной в регионе стала программа по защите денег на картах и счетах «Сбереги финансы». По этой программе было оформлено 34% от всех розничных договоров на страхование в текущем году, сообщает vostokmedia.com.

Второе место по числу приобретенных страховок заняло ОСАГО. На него пришлось 32% розничного портфеля. Третье место с показателем 28% — у программы страхования недвижимости, включающей в себя ипотечное и добровольное страхование недвижимого имущества.

Наибольшее количество выплат произвели по программам страхования имущества и каско. По программам страхования жилой недвижимости люди чаще всего обращались из-за заливов в многоквартирных домах. На это пришлось 46% всех страховых случаев в регионе за текущий год. Самой крупной стала выплата по каско. Страховое предприятие возместило 1,4 млн рублей на ремонт фуры SCANIA после дорожно-транспортного происшествия.

По словам руководителя пресс-службы Сбербанка Полиной Тризоновой, большой спектр программ от СберСтрахования позволяет подобрать защиту в любой ситуации: от автогражданской ответственности до лечения при укусе клеща. Если возникнет страховое событие, предприятие возьмет на себя денежные вопросы и убережет клиента от непредвиденных трат.

Не так давно предприятие запустило комбинированную программу «Защита на любой случай». В рамках одного полиса она дает возможность оформить комплексную защиту сразу по ряду направлений. Люди могут сами выбрать наполнение и отметить при этом только нужные опции страховки. Один полис позволяет застраховать жилую недвижимость, денежные средства на счетах и картах, обеспечить защиту для себя и близких при возникновении несчастного случая, а также подобрать комбинацию рисков, актуальную для себя. Если люди оформляют два риска, их выгода составляет 10%, три — 15%. В общей сложности выгода по программе для подписчиков СберПрайм может достигать 25%.

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