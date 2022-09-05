Жители Дальнего Востока за 2022 год сделали около 200 тысяч полисов СберСтрахования

Не так давно предприятие запустило комбинированную программу «Защита на любой случай». В рамках одного полиса она дает возможность оформить комплексную защиту сразу по ряду направлений. Люди могут сами выбрать наполнение и отметить при этом только нужные опции страховки. Один полис позволяет застраховать жилую недвижимость, денежные средства на счетах и картах, обеспечить защиту для себя и близких при возникновении несчастного случая, а также подобрать комбинацию рисков, актуальную для себя. Если люди оформляют два риска, их выгода составляет 10%, три — 15%. В общей сложности выгода по программе для подписчиков СберПрайм может достигать 25%.