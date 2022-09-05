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Жители Ростовской области не могут найти работу по 3,5 месяца

5 сентября 13:35
Фото: 1MI
В Ростовской область средняя продолжительность поиска работы жителями составила 3,5 месяца, об этом заявили в правительстве региона.

В отчете правительства указано, что к 1 июля в центрах занятости населения на учете состояли более 13,5 тысячи жителей, нуждающихся в работе — это 0,6% от общей численности рабочей силы. При этом средняя продолжительность безработицы жителей достигла срока в 3,5 месяца.

При этом, если говорить о качественном составе безработных, то в поисках работы находятся 54,7% женщин, жители сел по отношению к горожанам составляют 45,1% безработных. Также всего 11,9% безработных находятся в возрастной группе молодых людей от 16 до 29 лет. А из общего числа безработных 63,1% не могут трудоустроиться, несмотря на наличие профессионального образования.

Ранее стало известно, сколько выпускников медицинских вузов в Ростовской области не могут найти работу по специальности.

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