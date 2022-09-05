Жители Ростовской области не могут найти работу по 3,5 месяца

При этом, если говорить о качественном составе безработных, то в поисках работы находятся 54,7% женщин, жители сел по отношению к горожанам составляют 45,1% безработных. Также всего 11,9% безработных находятся в возрастной группе молодых людей от 16 до 29 лет. А из общего числа безработных 63,1% не могут трудоустроиться, несмотря на наличие профессионального образования.